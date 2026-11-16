Más Madrid lanza una web para denunciar desperfectos en colegios públicos de la capital y señalar "abandono" de Almeida - MÁS MADRID

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha presentado este lunes 'Este cole es una ruina', una web impulsada por la formación para que familias, docentes y comunidades educativas puedan denunciar desperfectos y problemas de mantenimiento de los colegios públicos de la capital, con el objetivo de visibilizar el "abandono" del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida en estos centros.

Durante la presentación de la herramienta desde el Edificio de Grupos, Maestre ha denunciado que los colegios públicos madrileños están "abandonados y maltratados" tras años de "recortes y falta de inversión", una situación que, según ha señalado, se traduce en goteras, calefacciones averiadas o falta de sombra en los patios durante el verano.

La plataforma, disponible en colesenruinas.masmadrid.org, permite a las familias y a la comunidad educativa seleccionar el colegio afectado, identificar el distrito, adjuntar fotografías y describir los problemas detectados, así como indicar desde cuándo existen y si ya han sido comunicados a la Administración.

La herramienta contempla diez tipos de incidencias e incorpora un mapa para consultar las denuncias registradas. También ofrece la posibilidad de presentar directamente sugerencias y reclamaciones ante el Ayuntamiento o la Comunidad de Madrid.

Maestre ha explicado que la intención de Más Madrid no es únicamente recopilar quejas, sino trasladar las incidencias a las Juntas de distrito y al Pleno de Cibeles, con el objetivo de reclamar actuaciones concretas que permitan solucionar los desperfectos. Durante las primeras horas de funcionamiento de la plataforma ya se han registrado 23 denuncias.

La portavoz ha puesto como ejemplo de la situación de los centros el CEIP Núñez de Arenas, en Puente de Vallecas, donde, según ha asegurado, el Ayuntamiento todavía no ha repuesto unas ventanas de las aulas de Infantil tras sufrir un robo en verano.

CRÍTICAS AL SISTEMA DE CONTRATAS

Por otro lado, la portavoz de Más Madrid ha cuestionado el sistema de mantenimiento de los edificios públicos, "basado en contratas y subcontratas", que ha calificado de "tremendamente ineficaz" al considerar que permite que las responsabilidades se trasladen entre empresas y administraciones mientras los problemas continúan sin resolverse.

"Es un sistema muy ineficaz en el que, a pesar de que las responsabilidades están claras, hay mucha posibilidad de que se pasen la pelota unos a otros", ha aseverado Maestre, quien ha asegurado que los directivos de los centros tienen que dedicar "durante un tiempo inimaginable a cuestiones como estas", cuando su tarea principal "no es gestionar la logística de una ventana, sino dirigir un centro de 1.000 niños".

"No es una exageración, es el día a día que los propios centros nos cuentan", ha incidido la portavoz.

SANZ DEFIENDE LA INVERSIÓN MUNICIPAL

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha acusado a Más Madrid de "hipocresía" por sus críticas al estado de los centros educativos. "La ley del embudo elevada a su máxima expresión es Más Madrid con el tema de los colegios", ha afirmado Sanz en una rueda de prensa desde la Casa de la Villa.

La vicealcaldesa ha asegurado que el Gobierno de Manuela Carmena destinó alrededor de 23 millones de euros al mantenimiento y las obras de inversión en los colegios públicos durante sus cuatro años de mandato, una cantidad que, según ha defendido, el Gobierno de Almeida ha llegado a invertir en un único ejercicio.

"Este Ayuntamiento durante estos ocho años lleva una inversión de más de 200 millones de euros en los colegios de la ciudad", ha subrayado, precisando que estas actuaciones incluyen tanto escuelas infantiles como colegios públicos.

"Ya vale de hipocresía, ya vale de dar lecciones", ha espetado Sanz, quien ha acusado a Más Madrid de haber tenido "absolutamente abandonada" la educación pública y los colegios de la capital durante sus cuatro años de gobierno.