Más Madrid lleva a la Asamblea las pensiones y pide rechazar cualquier apuesta por la privatización total o parcial

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot (i), durante el pleno de la Asamblea de Madrid, a 8 de octubre de 2026, en Madrid (España). La Asamblea de Madrid celebra el primer Pleno desde que el presidente del Gobierno oficializar - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha registrado en la Asamblea una iniciativa para debatir el futuro de las pensiones y ha pedido rechazar cualquier apuesta que implique la privatización total o parcial del sistema.

Lo ha presentado su líder en la Cámara, Manuela Bergerot, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este lunes. Ha afirmado que el sistema público de pensiones representa "el derecho de todo el mundo a envejecer con dignidad" y que es una "conquista democrática de la clase trabajadora".

La iniciativa pide mantener el compromiso institucional con la "defensa, viabilidad y fortalecimiento" del sistema público, garantizar el incremento anual en base al IPC, blindar los 65 años como edad máxima exigible para jubilarse y rechazar la implantación de un sistema de capitalización individual o modelos mixtos.

Bergerot ha afirmado que PP y Vox han empezado su campaña electoral "poniendo en cuestión el sistema público de pensiones porque van a por lo más básico del sistema de bienestar".

"Con esta iniciativa vamos a exigir a Ayuso y a sus socios verdes que se posicionen porque de lo que se va a dirimir este ciclo electoral es si se blindan los derechos de la gente trabajadora o si se blindan los privilegios", ha rematado.