Más Madrid lleva a la Asamblea las pensiones y pide rechazar cualquier apuesta por la privatización total o parcial

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot (i), durante el pleno de la Asamblea de Madrid, a 8 de octubre de 2026, en Madrid (España). La Asamblea de Madrid celebra el primer Pleno desde que el presidente del Gobierno oficializar
La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot (i), durante el pleno de la Asamblea de Madrid, a 8 de octubre de 2026, en Madrid (España). La Asamblea de Madrid celebra el primer Pleno desde que el presidente del Gobierno oficializar - Eduardo Parra - Europa Press
Europa Press Madrid
Publicado: lunes, 26 octubre 2026 12:54
Seguir en

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha registrado en la Asamblea una iniciativa para debatir el futuro de las pensiones y ha pedido rechazar cualquier apuesta que implique la privatización total o parcial del sistema.

Lo ha presentado su líder en la Cámara, Manuela Bergerot, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este lunes. Ha afirmado que el sistema público de pensiones representa "el derecho de todo el mundo a envejecer con dignidad" y que es una "conquista democrática de la clase trabajadora".

La iniciativa pide mantener el compromiso institucional con la "defensa, viabilidad y fortalecimiento" del sistema público, garantizar el incremento anual en base al IPC, blindar los 65 años como edad máxima exigible para jubilarse y rechazar la implantación de un sistema de capitalización individual o modelos mixtos.

Bergerot ha afirmado que PP y Vox han empezado su campaña electoral "poniendo en cuestión el sistema público de pensiones porque van a por lo más básico del sistema de bienestar".

"Con esta iniciativa vamos a exigir a Ayuso y a sus socios verdes que se posicionen porque de lo que se va a dirimir este ciclo electoral es si se blindan los derechos de la gente trabajadora o si se blindan los privilegios", ha rematado.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado