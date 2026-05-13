Más Madrid lleva al Tribunal de Cuentas los pagos de la Comunidad a la Fundación Toro de Lidia por "quebranto económico"

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MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid lleva este viernes ante el Tribunal de Cuentas los pagos de la Comunidad de Madrid a la Fundación Toro de Lidia al haber apreciado "indicios de quebranto económico y administración desleal".

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la formación reclama que el Tribunal fiscalice las cuentas y justificaciones de los convenios suscritos desde 2021 hasta la actualidad y también las cuentas de los Convenios de la Fundación Toro de Lidia con otras comunidades autónomas por "posible duplicidad en la imputación de gastos estructurales de la Fundación Toro de Lidia".

Una vez realizados estos análisis, piden que se abra una pieza en la Sección de Enjuiciamiento para "delimitar la responsabilidad contable" en el manejo de caudales públicos.

La formación entiende, según ha trasladado a Europa Press, que existe un "sistema de adjudicación" que habría beneficiado de "forma recurrente" a la empresa Espectáculos Marisma S.L. cuyos "ingresos se habrían multiplicado por cinco en los últimos cuatro años". Concretamente, han cifrado en 37 de los 119 espectáculos celebrados entre 2021 y 2025 los adjudicados a esta empresa por parte de la Fundación Toro de Lidia.

Percibe que año a año van aumentando el número de plazas que pueden ser adjudicadas a las empresas, "resultando beneficiaria año tras año de dichas ampliaciones una sola", la antes mencionada. Más Madrid cree que existe un "patrón regular" de distribución territorial y un "descenso de participación" del número de empresarios mientras que se concentran en un uno solo.

Además, ha planteado que el Ejecutivo regional habría recurrido "de forma sistemática" a convenios de colaboración como "artificio jurídico para soslayar los controles" de la contratación pública. Ha acusado a la Fundación Toro de Lidia de no haber dedicado 567.650 euros entre 2021 y 2023 a la cofinanciación de espectáculos acordados con el Gobierno autonómico, "quedando esos fondos en manos de la Fundación Toro de Lidia", y ha apuntado que la Comunidad no realizó "reclamaciones" por ello.

Es por esta situación que perciben un "modus operandi claramente fraudulento por parte de la Fundación Toro de Lidia consentido y promocionado por la propia Comunidad de Madrid". También creen que la Fundación habría acumulado subvenciones por una suma de 5,69 millones de euros procedentes, además de Madrid, de las Juntas de Andalucía, Castilla y León, Extremadura y la Generalitat Valenciana --todas bajo gobiernos 'populares'--.

"Existen suficientes indicios racionales de un quebranto económico para las arcas públicas madrileñas, así como una gestión dirigida a favorecer de forma fraudulenta a una red empresarial específica", remarca la denuncia de la formación regionalista.