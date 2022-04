Más Madrid se persona como acusación popular en el caso de las comisiones porque "Almeida no lo ha hecho hasta ahora"

Maestre cree que Almeida "tiene que dimitir" si sigue habiendo "agujeros y contradicciones" en sus palabras

El grupo municipal de Más Madrid se ha personado este viernes como acusación popular en el caso de las presuntas comisiones millonarias en contratos de emergencia con el Ayuntamiento "para defender el interés general de la ciudad" y porque el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, "no lo ha hecho hasta ahora".

Así lo ha trasladado a la prensa la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, que acompañada por el concejal Miguel Montejo ha presentado su personación en los juzgados de Plaza Castilla. Dan el paso "ante la falta de diligencia del equipo de Gobierno en perseguir esos 6 millones, que se han convertido en coches y relojes de lujo o en un chalet en una de las zonas más ricas de Madrid".

Maestre ha arremetido contra "la falta de diligencia de Almeida en perseguir ese dinero y en garantizar y proteger los intereses de la ciudad de Madrid". "Nosotros hoy nos personamos como acusación popular para defender el interés general de nuestra ciudad" porque hay quien "ha aprovechado lo peor de la pandemia para utilizar sus contactos y recursos para quedarse con un montón de dinero público".

SI ALMEIDA NO ACLARA LAS CONTRADICCIONES "TIENE QUE DIMITIR"

La portavoz de Más Madrid cree que lo que tiene que hacer Almeida es "dar explicaciones" creíbles y convocar el Pleno extraordinario que registró su grupo la pasada semana. Aún no tiene fecha, lo que denota "el poco interés que tiene en dar explicaciones ante la ciudadanía, ante los medios de comunicación y ante el resto de grupos".

"Si en esas explicaciones seguimos encontrando agujeros y contradicciones como las que hemos encontrado hasta ahora, desde luego que Almeida tiene que dimitir", ha lanzado la portavoz de Más Madrid.

Maestre ha instado a Almeida a dar explicaciones "y no enfadarse con la oposición ni con los medios de comunicación por hacer su trabajo". Ayer, en rueda de prensa, le vio con un tono "nerviosísimo, irascible, como si se le estuviera haciendo un feo a él".

En todo caso, la moción de censura no está encima de la mesa "mientras que no haya un cambio por parte de Cs no hay números para sacar adelante un gobierno alternativo" y por eso hablar de esa hipótesis no es más que "un ejercicio de melancolía poco productivo".

DOS GRANDES CONTRADICCIONES

La jefa de la oposición ha subrayado que hasta el momento lo que ha hecho el Gobierno es "ocultar la información, ser impreciso, cuando no contradictorio en las explicaciones de los hechos". Maestre ha apuntado a dos grandes contradicciones.

La primera es "cómo llegaron estos comisionistas al Ayuntamiento de Madrid porque se dijo que con un correo electrónico, después aparece una llamada de teléfono a la coordinadora general de Alcaldía, después una llamada del propio alcalde".

En definitiva, se trata de dirimir si "llegaron por el canal normal o por uno preferente porque eran amigos, conocidos, parte de ese entorno que suele vivir alrededor del PP y que suelen medrar y conseguir dinero a través de esa relación".

También ha recordado que uno de los empresarios señalados "ya forma parte de los sumarios de la trama Púnica, del entramado a través del cual el PP se lucraba como partido llenando también el bolsillo de alguno de sus dirigentes, formaba parte de la trama de corrupción en torno al expresidente Ignacio González, es decir, era un viejo conocido del PP".

El otro empresario señalado forma parte de la "alta sociedad, de los empresarios que no tienen empresa conocida y que, sin embargo, están cerca de los círculos del poder". "No han accedido en igualdad de condiciones como otros empresarios. Tampoco se ha aclarado por qué se eligió esa oferta entre las muchas que supuestamente tenía el Ayuntamiento", ha reprochado.

La segunda contradicción es "qué conocimiento tenía Almeida de este caso porque ayer dijo que no sabía nada de lo de su primo pero es inverosímil pensar que un primo del alcalde llama a la puerta de la contratación pública y que el alcalde no se entera hasta hace unos pocos días".

"La Fiscalía Anticorrupción lleva investigando este caso año y medio sin que el Ayuntamiento haga nada más que tratar de taparlo", ha lamentado la concejala.