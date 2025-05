Más Madrid pide cese del director de Policía tras el atropello a una niña que "se encubre", algo que niega Ayuntamiento

Avisa con llevar el caso "turbio" ante los tribunales y el Consistorio defiende que se ha actuado confirme al procedimiento

MADRID, 1 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha pedido este jueves el cese del director general de la Policía Municipal, Pablo Enrique Rodríguez, tras el atropello leve a una niña que "se está intentando encubrir", algo que niegan desde el Consistorio.

Así lo ha expresado Maestre en declaraciones remitidas a los medios de comunicación, después de que el diario 'El País' haya publicado el atropello leve sufrido por una niña en un coche de la flota policial que transportaba al director general de la Policía Municipal de Madrid.

Maestre ha pedido que se abra una investigación interna en Policía Municipal y en el Samur para esclarecer si, "como todo apunta, se están ocultando los partes y los informes técnicos de este hecho".

"Hemos sabido que en el momento incipiente del apagón, el pasado lunes hacia la una y media, el coche policial que trasladaba a Rodríguez circulaba a una velocidad excesiva en el paseo de Extremadura en un momento en el que no funcionaban los semáforos y todavía no había agentes desplegados en toda la ciudad dirigiendo el tráfico. Todo ese entorno estaba lleno de familias con niños y niñas que salían de los colegios. Una niña fue atropellada con heridas leves", ha detallado la portavoz.

Sin embargo, ha criticado que en las bases de datos municipales "no aparece ningún parte de accidente ni de Policía Municipal ni tampoco de Samur, lo que estaría vulnerando la Instrucción 4/2003 de Policía Municipal, que establece un plazo de 24 horas para subir esos partes".

"Hemos solicitado ya toda la información, todos los informes a Policía y a Samur por los canales oficiales y, en el caso de que (José Luis Martínez-) Almeida escurra el bulto, como ha hecho siempre que ha habido un caso turbio que salpica a este director general y no nos entregue los informes tal y como lo obliga la ley o no depure responsabilidades si esos informes o no aparecen o han sido manipulados, Más Madrid va a llevar el caso a los tribunales", ha trasladado Maestre.

Considera que es insostenible que Rodríguez continué en el cargo debido también a los "escándalos que acumula" ya que "está imputado por presuntamente amañar oposiciones para enchufar a su pareja como comisaria".

"¿Qué hacía el coche oficial de este señor circulando a una velocidad excesiva en un momento y en un entorno tan sensible? ¿Dónde están las partes del accidente? ¿Por qué el alcalde y la vicealcaldesa, Inmaculada Sanz, le protegen y qué favores inconfesables le deben?", se ha preguntado Maestre, quien cree que la situación de Sanz está "cada vez más comprometida" al "encubrir los chanchullos".

EL AYUNTAMIENTO NIEGA QUE SE OCULTE NADA

Por su parte, fuentes municipales han informado a Europa Press de que el Ayuntamiento de Madrid "no ha intentado ocultar nada" y han explicado que la forma de comunicar un accidente a través de Emergencias Madrid se ha hecho en este caso "igual que en sus 20 años de existencia".

Así, al tratarse de un accidente leve (como los cientos que se producen en Madrid no se comunica de oficio. "Posteriormente, al ser preguntado por un medio de comunicación, se le traslada la información. Nunca Emergencias Madrid da un parte de servicio --no puede hacerlo-- y nunca confirma identidad de víctimas (o participantes o intervinientes) ni prejuzga lo sucedido. Simplemente confirma la atención y el alcance de las lesiones", han afirmado.

Además, desde Policía Municipal les han trasladado que la mecánica administrativa policial "se ha hecho correctamente", ya que en los accidentes con heridos leves y daños materiales hay un plazo máximo para abrir el formulario inicial de 24 horas --lo que se hizo, pese a que el incidente tuvo lugar durante el apagón--.

También hay un plazo máximo para aportar todos los datos de 10 días, según determinan tanto la Instrucción sobre seguridad y siniestralidad vial (4/2023 CCTAD) como el documento sobre la puesta en marcha de la aplicación SIGIT y cese de la aplicación PEA (parte estadístico de accidentes).