Más Madrid pide comisión de investigación en la Asamblea para dirimir "responsabilidades políticas" en Madrid Network

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot. - Jesús Hellín - Europa Press

PP reprocha una "cortina de humo" de la oposición para atacar a los 'populares' y "desviar el foco" de Sánchez

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha registrado este jueves una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid para dirimir si hay alguna "responsabilidad política o económica" derivada de la relación entre la Comunidad de Madrid y la asociación Madrid Network.

En el texto registrado, al que ha tenido acceso Europa Press, hablan de "opacidad" alrededor de la asociación y su "conexión con diversas empresas y altos cargos implicados en presuntas tramas de desviación de fondos público", apuntando a Equipo Económico, la compañía del exministro Cristóbal Montoro que está siendo investigada.

Asimismo, remarcan la "inequívoca vinculación" de la Comunidad con esta asociación que "aportase 1,8 millones a Equipo Económico", lleva "desde 2018 sin desembolsar las cuotas de devolución de los 80 millones de préstamo que la Comunidad de Madrid le traspasó a la entidad y sin clarificar qué empresas se beneficiaron del mismo".

Más Madrid registra esta comisión de investigación después de que el Tribunal Supremo (TS), en una sentencia conocida este miércoles, determinara la obligación de la Comunidad de Madrid a hacer público las cuentas de la agencia Madrid Network en cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y al de "cualquier ciudadano a conocer cómo se manejan los fondos públicos".

En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, afirmaba que Madrid Network es "la línea de puntos que une la etapa corrupta de Esperanza Aguirre con los orígenes políticos" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Lo de las subvenciones es un agujero negro, un desfalco que nos ha costado al menos 50 millones de euros y que tiene toda la pinta de haber ido a parar a los bolsillos de amigos y amiguísimos del PP. Si no quieren que se conozcan sus cuentas es porque tienen algo que ocultar y eso se debe acabar ya", apostillaba.

Entiende la portavoz de la formación regionalista que "lo mínimo exigible" es que haya "transparencia, que haya luz y taquígrafos sobre esta estafa a los contribuyentes madrileños" y que Ayuso de explicaciones.

UNA ENTIDAD PRIVADA

El portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, señalaba esta mañana en declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara de Vallecas que la oposición trata de "utilizar una asociación privada" para poner una "cortina de humo" o "establecer paralelismos con la situación actual" en el Gobierno central de Pedro Sánchez.

"Yo creo que es un intento desesperado desviar el foco de atención sobre la realidad, sobre la actualidad. Quizás el cambio de hora de Pedro Sánchez tiene que ver con esto, ¿no? Volver a legislaturas anteriores, a presidentes anteriores para intentar atacar al Partido Popular", ha lanzado Díaz-Pache, para adelantar que "no les va a funcionar".