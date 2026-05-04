Más Madrid pide la comparecencia de la consejera de Sanidad para "explicar el desvío de 30 millones" a sanidad privada

Archivo - La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot (i), y la diputada de Más Madrid María Pastor (d), durante un pleno en la Asamblea de Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha registrado la comparecencia de la consejera de Sanidad, Fátima Matute, para que dé explicaciones por el "desvío de 30 millones de euros" a la sanidad privada.

Así lo ha trasladado la portavoz adjunta de la formación, María Pastor, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este lunes. Se ha referido ha la información publicada por 'eldiario.es' que señala que se habría transferido a la Fundación Jiménez Díaz 30 millones de euros que estaban destinados a cuidados paliativos y a la atención en la sanidad pública.

Pastor ha afirmado que este centro se ha convertido en la "gallina de los huevos de oro" del Grupo Quirón por el "dinero de todos los madrileños". "En este caso, gracias al dinero presupuestado para implantes médicos, material quirúrgico, orientación a padres y niños con discapacidad y, sobre todo, al dinero presupuestado para los cuidados paliativos", ha reprochado.

Considera que lo que se está viendo es una "transferencia obscena de dinero público a una empresa privada que tiene ánimo de lucro" y una presidenta autonómica que "en vez de cuidar el interés general", está optando por proteger el del grupo sanitario donde trabaja su pareja, Alberto González Amador.

También ha exigido explicaciones la portavoz del PSOE, Mar Espinar, quien ha censurado que estos fondos se hayan detraído del "cuidado de los enfermos que necesitaban cuidados paliativos".

"No es moral. Madrid no puede seguir regando con dinero público a la empresa privada en la que trabaja el novio de la presidenta porque es que los madrileños están sufriendo con listas de espera que crecen hasta punto récord que nunca habíamos visto", ha planteado.

Por su parte, Vox ha indicado que ellos defienden una "sanidad pública que funcione" y en la que se aplique la "prioridad nacional". "Tenemos que tener en cuenta que en nuestra sanidad pública han aumentado un 70% las listas de espera desde que Ayuso es presidenta y eso es lo que nos preocupa a nosotros", ha apuntado.