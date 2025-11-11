Más Madrid pide a la Comunidad la declaración urgente del Paisaje Cultural de Aranjuez como Bien de Interés Cultural

Archivo - Jardines vacíos del Palacio Real de Aranjuez durante el día 45 del estado de alarma por la pandemia del coronavirus, en Aranjuez/Madrid (España) a 28 de abril de 2020. - Óscar J.Barroso - Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha pedido a la Comunidad de Madrid incoar "con carácter urgente" la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) del paisaje de Aranjuez en la categoría de Paisaje Cultural, tras conocerse la tramitación de cuatro nuevas plantas solares fotovoltaicas en sus inmediaciones.

Se trata de un planteamiento incluido en una Proposición No de Ley (PNL) registrada por la formación regionalista en la Asamblea de Madrid en la que plantean el impulso de la protección de este enclave, inscrito en 2001 en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco.

El grupo parlamentario liderado por Manuela Bergerot secunda así la petición lanzada por la Academia de Bellas Artes de San Fernando (RABASF) en un informe emitido por su Comisión de Monumentos y Patrimonio Histórico, donde solicita la incoación urgente del expediente para declarar todo el ámbito del paisaje de Aranjuez, incluida su zona de amortiguamiento, como BIC.

En concreto, la institución advierte del "impacto negativo" que tendría la construcción de cuatro plantas solares fotovoltaicas dentro del entorno protegido del Paisaje Cultural de Aranjuez, todas ellas con declaración favorable de impacto ambiental y las autorizaciones administrativas pertinentes.

Desde Más Madrid subrayan que, pese al marco legal existente, como la Ley 8/2023 de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, la "tutela jurídica" actual "es todavía insuficiente" y se requieren de medidas urgentes para garantizar la conservación, la sostenibilidad y la identidad cultural de este enclave, que cuenta con la declaración de Conjunto Histórico desde 1983 --asimilable al Bien de Interés Cultural en esa misma categoría--.

Igualmente, la Academia insiste en su texto que la zona de amortiguamiento carece aún de una protección "conforme a la legislación sectorial española aplicable, tanto estatal como autonómica", pero sí por su inclusión en la Lista del Patrimonio Mundial por la Unesco. Es precisamente en esa zona de amortiguamiento donde señala que se plantean los "principales riesgos y amenazas" al Paisaje Cultural de Aranjuez.

Por ello, la PNL presentada por la diputada Alicia Torija López solicita a la Comunidad de Madrid cuatro acciones principales. En primer lugar, instan a incoar "urgentemente" el expediente de declaración BIC del Paisaje Cultural y convocar "con carácter de urgencia" a la Comisión Local de Patrimonio Histórico de Aranjuez para evaluar el impacto de las plantas fotovoltaicas, emitir los informes preceptivos y dar cuenta de ello al Consejo Regional de Patrimonio Cultural.

Además, proponen elaborar un Plan Director de Gestión del Paisaje Cultural de Aranjuez en coordinación con las administraciones y entidades competentes para establecer "un marco estratégico de gestión, conservación, uso público y sostenibilidad", conforme a las directrices de la UNESCO.

Por último, piden reforzar la "coordinación interadministrativa" para "armonizar" la protección patrimonial con las políticas de transición energética.