Más Madrid pide al Gobierno central una inspección para identificar a los trabajadores temporales en fraude de ley

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) en la Asamblea de Madrid para que la Cámara de Vallecas inste al Ejecutivo central a incorporar, entre otros, una inspección para identificar a los trabajadores temporales que se encuentran en fraude de ley con carga a los fondos europeos ReactEU.

Según ha explicado el partido en un comunicado, le objetivo es que se pongan n marcha mecanismos para reducir la temporalidad del empleo público a través del Real Decreto que se someterá a votación, para su convalidación o rechazo este miércoles.

Esta PNL pide que se tramite como Proyecto de Ley del Real Decreto Ley 14/2021, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

Asimismo, pide que se negocien con los sindicatos los criterios de concurso de méritos y que se planifiquen con las plazas estructurales cubiertas con personal interino que se encuentren en fraude de ley, donde se valorarán las experiencias profesionales homologables que se puedan acreditar en la Administración autonómica y local madrileña, y habilitar las plazas "estabilizados a extinguir" con las personas que no superen el proceso.

En esta línea, también solicitan que se planifiquen con méritos al 50% para los empleados temporales que no cubren plazas estructurales que no se encuentren en fraude de ley, y aplicación de las medidas de indemnización recogidas en el Real Decreto-ley 14/2021, para las personas que no superen el proceso de estabilización correspondiente.

Por último, piden que se aprueben moratorias para suspender las OPEs que afecten a plazas estructurales ocupadas por personas con interinidad en fraude de ley.

"Para tener servicios públicos de calidad hay que asegurar los derechos laborales, acabar con la precariedad y ofrecer plazas fijas a los trabajadores públicos que llevan décadas trabajando como personal de la Administración Pública. Pedimos al Gobierno de España que retire este Real Decreto y lo replantee como proposición de ley, que hable con todos los sindicatos del sector público y convierta esta ley en más justa y adaptada a las necesidades del personal", ha afirmado el diputado autonómico Eduardo Gutiérrez