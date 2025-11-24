Más Madrid pide inyectar 200 millones extra a las universidades públicas en 2026 ante su "asfixia" financiera

Archivo - La nueva portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot (1d) y la diputada de Más Madrid en la Asamblea, María Pastor (2d) votan a mano alzada durante un pleno en la Asamblea de Madrid. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

Más Madrid ha reclamado inyectar 200 millones de euros extra a las universidades públicas madrileños ante su "asfixia" financiera como parte de un plan "plurianual".

Esta es una de las enmiendas parciales que registrará la formación regionalista para los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2026. En su hoja de ruta el siguiente paso será inyectar 300 millones más en 2027 y otros 500 millones adicionales en los años restantes hasta 2030 con la mirada puesta en que se destine a estos centros el 1% del Producto Interior Bruto de la región.

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha afirmado que ante los presupuestos "raquíticos" de la presidenta de al Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ellos proponen un plan para "garantizar que las universidades tienen el dinero necesario para funcionar con normalidad sin depender de ningún crédito adicional como el que ha necesitado la Complutense para llegar a fin de año".

"Ayuso ha puesto en el punto de mira y va a salir escaldad, porque se va a encontrar en frente a una comunidad universitaria que se defiende con uñas y dientes. La huelga de esta semana va a ser una demostración de fuerza democrática y Ayuso va a acabar enterrando sus planes para liquidar la universidad pública, por las buenas o por las malas", ha lanzado en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

LA ENMIENDA

En un encuentro informativo con periodistas el partido señaló que esos 200 millones lo quieren destinar a mejorar la situación del Personal Docente e Investigador (PDI) con 70 millones de euros destinados a reforzar plantillas, aliviar cargas docentes y fortalecer la actividad investigadora.

A esto se suman 30 millones para el Personal Técnico, de Gestión, Administración y Servicios (PTGAS) para el funcionamiento cotidiano de los campus y para sostener los procesos administrativos y de investigación.

Además, la enmienda incorpora 10 millones de euros orientados a reducir la temporalidad y las "horas extras encubiertas" mediante la creación de bolsas que permitan transformar plazas de profesorado asociado estructural en puestos estables a tiempo completo.

La propuesta incluye también 30 millones de euros para becas y exenciones de tasas dirigidas a estudiantes de rentas bajas y a quienes cursen másteres habilitantes, lo que permitiría otorgar más de 10.000 ayudas de 3.000 euros o, en su caso, la exención total del coste del máster obligatorio para ejercer.

La formación añade un refuerzo en materia de bienestar estudiantil con 5 millones de euros destinados a programas de tutoría, salud mental y orientación, que permitirían crear 100 equipos de tutoría y psico-orientación distribuidos en los distintos campus de la región.

Finalmente, la enmienda prevé 55 millones de euros para la rehabilitación y modernización de infraestructuras, con el fin de frenar el deterioro de los edificios universitarios y garantizar espacios adecuados para el aprendizaje y la investigación.