Más Madrid pide un plan para construir residencias universitarias públicas cerca de campus y con precios topados

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha pedido a la Comunidad de Madrid un plan plurianual para la construcción y gestión de residencias universitarias públicas cerca de los campus y que sus precios estén topados.

Se trata de un planteamiento incluido en una Proposición No de Ley (PNL) registrada por la formación regionalista en la Asamblea de Madrid en la que plantean que el precio máximo nunca supere el coste medio de una habitación compartida en la zona.

Sotiene la formación que la escalada del precio de la vivienda en Madrid influye en las "expectativas educativas" de los estudiantes cuyas necesidades habitacionales suponen un "desembolso inasumible para la mayoría de las familias".

Sugieren que se garanticen servicios esenciales como Internet, zonas de estudio o comedores al tiempo que para su construcción se priorice el uso de los edificios sin uso específico en la Comunidad de madrid que pudieran convertir su uso al uso residencial. Para ello se pide el diseño de un mapa de edificios públicos o propiedad del Gobierno autonómico.

Entienden que para ello se debe sumar un régimen de becas o ayudas específicas para el estudiantado con menor poder adquisitivo y diseñar el plan junto a la comunidad universitaria y las seis universidades públicas.

Es con ellas con las que quieren convenios para que colaboren en la planificación, el desarrollo, la ejecución y promoción de estas nuevas residencias, integrándolas en sus servicios de apoyo al estudiantado.

Quieren también un observatorio anual de los precios de las viviendas y residencias estudiantiles, con el objetivo de conocer la "presión que el estudiantado suma a la demanda general y mantener así una planificación sobre la marcha que, de manera orgánica, se adapte y reoriente". Por último, piden un informe anual del impacto de esta política pública.