Más Madrid pide un plan sociosanitario y comunitario ante la drogodependencia tras la conflictividad en Parque Paraíso

Varias personas en el Parque Paraíso de San Blas - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha reclamado que el Ejecutivo regional despliegue un plan sociosanitario y sociocomunitario para abordar la drogodependencia tras episodios de alta conflictividad, entre otros, en el Parque Paraíso de San Blas, donde recientemente hubo un apuñalamiento mortal.

Así lo plantean en una iniciativa registrada en la Asamblea de Madrid, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que afirman que en los últimos meses asociaciones de vecinos han alertado del "deterioro de la convivencia" en barrios de la región vinculado al "incremento de personas en situación de drogodependencia activa", muchas de ellas viviendo o en la calle o en infraviviendas.

"Ante esta situación, la respuesta de la Comunidad de Madrid no puede limitarse a derivar la cuestión al ámbito exclusivamente policial, intentando eludir sus responsabilidades institucionales, tal y como ha sucedido recientemente en las reuniones de las que se ausentó sobre la situación del Parque Paraíso en San Blas", carga la formación regionalista.

Entienden que los barrios que condensan estas problemáticas no pueden seguir siendo "barrios-castigo, receptores de las cargas que el conjunto de la metrópoli no quiere asumir". "Una comunidad rica tiene la obligación de garantizar que ningún territorio quede abandonado y que sus vecinas y vecinos puedan habitar sus calles y plazas con tranquilidad y dignidad", plantean.

CINCO PASOS PARA REDUCIR EL PROBLEMA

Así, esta PNL, que no es vinculante y para cuya aprobación es imprescindible el PP, plantea cinco pasos para tratar de atajar esta problemática. El primero de ellos pasa por elaborar un diagnóstico integral de la situación de los barrios donde se han producido alertas vecinales vinculadas a personas en "drogodependencia activa".

Sugieren que primero se identifiquen los territorios afectados para caracterizar las situaciones concretas, que se haga junto a los servicios sociales municipales y que se incorpore la prespectiva de las personas afectadas por la adicción evitando enfoques "exclusivamente securitarios".

El segundo eje pasa por aprobar en un plazo máximo de seis meses desde la publicación del diagnóstico un Plan de Intervención Sociosanitaria y Comunitaria. El mismo consideran que debería reforzarse en las zonas identificadas los Centros de Atención Integral a Drogodependientes (CAID) y los Centros de Tratamiento Ambulatorio (CTA).

Piden impulsar la intervención itinerante y de proximidad, con capacidad de los equipos multidisciplinares de desplazarse a los territorios detectados, realizar captación activa, ofrecer atención 'in situ' y mantener presencia continuada.

Reclaman, a su vez, que se incremente la financiación finalista destinada a los servicios sociales de atención primaria de los municipios y distritos afectados, para reforzar sus equipos y permitir la intervención coordinada con la red de adicciones.

Asimismo, en este plan, sugieren establecer protocolos de coordinación interinstitucional entre la Comunidad de Madrid, los Ayuntamientos y la Delegación del Gobierno, participando activamente en las mesas de coordinación ya constituidas o que se constituyan. Quieren también que se pongan en marcha procesos de trabajo comunitario con el tejido vecinal y asociativo de cada barrio y que se amplíe la red de recursos residenciales y de inserción.

REDUCCIÓN DE DAÑOS Y DERECHOS HUMANOS

La formación regionalista quiere que se garantice que las intervenciones se desarrollen desde el enfoque de salud pública, reducción de daños y Derechos Humanos y que se comparezca en la comisión de Sanidad de la Asamblea en cuatro meses desde que comenzara el despliegue.

Por último, reclaman que se asigne en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid las partidas presupuestarias suficientes para la ejecución efectiva del Plan, detallando las cuantías destinadas a cada una de las medidas anteriores.