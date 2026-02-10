Más Madrid pide posponer provisionalmente el Bus-VAO de la A-2 hasta que haya una "mejora efectiva del transporte"

Archivo - Imagen de recurso de tráfico - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha pedido este martes posponer provisionalmente la puesta en marcha del carril Bus-VAO de la A-2 hasta que la Comunidad de Madrid "garantice una mejora ambiciosa y efectiva del transporte público".

Esta petición se vehicula a través de iniciativas coordinadas en la Asamblea de Madrid y en varios ayuntamientos del Corredor del Henares, según recoge la formación regionalista en un comunicado en el que ha precisado que habrá preguntas, iniciativas parlamentarias y solicitudes de comparecencia en la Cámara de Vallecas, así como en mociones municipales en Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares, Paracuellos del Jarama y Coslada.

El objetivo es evitar que la apertura del carril Bus-VAO se convierta en "un nuevo foco de congestión y frustración para miles de personas trabajadoras que ya sufren los atascos cada día".

"El Corredor del Henares arrastra desde hace décadas un proceso de desindustrialización y reconversión que ha ido acompañado de un crecimiento residencial disperso y de baja densidad, empujando a cada vez más población a desplazarse diariamente fuera de su municipio para trabajar, mayoritariamente en dirección Madrid", recoge.

En este comunicado, han afirmado que desde 2010, el número de personas que salen a diario de Alcalá de Henares para trabajar ha aumentado un 35%; en Torrejón de Ardoz el incremento alcanza el 93%; en San Fernando de Henares supera el 45% y en Coslada roza el 46%. Solo estos cuatro municipios suman más de 153.000 personas desplazándose cada día, sin contar los municipios del eje de la M-113 ni la presión añadida desde la provincia de Guadalajara dirección a la capital.

Este crecimiento de la movilidad obligada se ha producido "en un contexto de priorización histórica del vehículo privado, con una A-2 que ya demostró en 2010 que ampliar carriles no resuelve los atascos, sino que los reproduce además de contar con más tráfico pesado asociado a la concentración de plataformas logísticas en el Corredor".

Por ello, Más Madrid ha criticado que el carril Bus-VAO de la A-2 llega sin que el Consorcio Regional de Transportes de Madrid haya reforzado "ni la frecuencia ni la capacidad de los autobuses interurbanos, lo que amenaza con generar una auténtica tormenta perfecta que aumentará los atascos al haber menos carriles para el coche privado sin una alternativa atractiva, fiable y suficiente de transporte público que permita desplazarse de manera rápida a la capital".

"Valoramos positivamente el carril Bus-VAO como infraestructura imprescindible para fomentar la movilidad sostenible y eficiente de la región, pero por sí sola no es suficiente", señala al respecto la diputada de Más Madrid y portavoz de transportes, María Acín.

Así, propone posponer la implantación del carril Bus-VAO de la A-2 hasta contar con un plan de movilidad coordinado entre todas las administraciones implicadas, que incluya, como mínimo, autobuses lanzadera entre Alcalá de Henares y Avenida de América, mejoras sustanciales de frecuencia en horas punta, la eliminación temporal del peaje de la R-2 y R-3 mientras estén operativas las primeras fases del Bus-VAO y la creación de nuevas líneas interurbanas que conecten el Corredor del Henares con el norte de la región sin pasar por Madrid capital.