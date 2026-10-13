Más Madrid pide prohibir por ley a la Agencia de la Vivienda Social desahuciar a vulnerables sin "alternativa adecuada"

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot (1 fila, i), durante un pleno en la Asamblea de Madrid - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha propuesto prohibir por ley que la Agencia de la Vivienda Social (AVS) pueda desahuciar a familias vulnerables en el caso de que no se les haya proporcionado una "alternativa habitacional adecuada, estable y accesible".

Así figura en una Proposición de Ley registrada por el partido regionalista en la Asamblea de Madrid que busca "garantizar la función social" del parque público de la AVS y prevenir la pérdida de la vivienda habitual de colectivo vulnerables.

La PL recoge, entre otros, una moratoria extraordinaria de 18 meses para que la AVS no inicie procesos, denuncias o ejecute procedimientos para recuperar la posesión de viviendas que sean la residencia habitual de personas en vulnerabilidad residencial. Pide también que en los que estén ya en marcha se desista.

Sobre la prohibición de desahucio sin alternativa habitacional, plantea que esta deba adecuarse a la composición y necesidades de la familia, garantice la accesibilidad --si hay personas con discapacidad--, se sitúe en el mismo municipio o entorno, tenga carácter estable y no se limite a plazas de emergencia y se establezca una renta que "no comprometa la cobertura de las necesidades básicas de la unidad de convivencia".

Además, reclama que la AVS inicie un proceso de mediación antes de adoptar cualquier acuerdo de recuperación de las viviendas, con una duración mínima de 90 días que incluya, entre otros, una entrevista presencial, la evaluación social y económica del hogar por un equipo multidisciplinar y se atienda la adecuación de la renta a la capacidad económica.

En este texto se reclama también que se pueda acceder a la regularización mediante contrato de arrendamiento social las unidades de convivencia que ocupen una vivienda de la Agencia de Vivienda Social sin título suficiente cuando sea la residencia habitual, se cumplan los requisitos económicos y sociales de acceso a una vivienda pública, no sean titulares de otra vivienda adecuada o no exista "cesión lucrativa, subarriendo o utilización de la vivienda con finalidad especulativa".