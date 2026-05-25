Más Madrid pide prohibir la venta de vivienda pública a "fondos buitre" y fiscalizar el Plan Vive

Archivo - La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid, a 12 de marzo de 2026, en Madrid (España). La nueva consejera de Educación, Ciencia y Universidades comparece hoy en la Asamblea de - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha pedido prohibir la venta de vivienda pública, protegida o suelo público a "fondos buitre" que busquen la "explotación especulativa" y ha reclamado que la Cámara de Cuentas fiscalice las concesiones demaniales otorgadas por la Comunidad en el Plan Vive.

Lo ha planteado a través de una Proposición No de Ley (PNL) que ha registrado en la Asamblea y una petición de fiscalización, a las que ha tenido acceso Europa Press, después de que 'Cinco Días' haya publicado que el fondo Ares se encargará de la venta de viviendas del Plan Vive del Gobierno autonómico.

La primera iniciativa denuncia que, en la última década, "miles" de viviendas públicas y protegidas "construidas con dinero de la ciudadanía" fueron vendidas por el Gobierno regional a fondos internacionales, "muchas veces por precios muy inferiores a su valor real y sin mecanismos eficaces de protección para las personas que las habitaban".

Considera la formación que Madrid "está siendo saqueada" por decisiones políticas que "han convertido la vivienda en un activo financiero para la especulación y el beneficio de grandes capitales". Ha añadido que la región tiene "los precios de alquiler más elevados del país, con una media que supera los 1.350 euro mensuales".

Asimismo, Más Madrid ha cargado contra el Plan Vive por ser un modelo de colaboración público-privada que "en realidad pone suelo público, financiación pública y vivienda protegida al servicio del beneficio privado de fondos de inversión, grandes constructoras y concesionaria".

"Lejos de fortalecer el derecho a la vivienda, este modelo consolida la financiarización del parque residencial. Grandes constructoras como Avintia levantan promociones enteras con apoyo público, mientras fondos y sociedades de inversión como Avalon Properties o Ares Management gestionan miles de viviendas y operan con ellas como activos financieros", ha censurado.

Por ello, ha reclamado modificar los convenios, pliegos y condiciones reguladoras de las futuras concesiones demaniales vinculadas al Plan Vive para "impedir expresamente" la venta en mercados financieros de las promociones construidas sobre suelo público, "evitando que viviendas destinadas al alquiler asequible sean utilizadas como activos de inversión o instrumentos especulativos".

También ha planteado garantizar un "derecho preferente de adquisición, tanteo y retracto" sobre cualquier promoción vinculada al Plan Vive o construido sobre suelo público. Así, en caso de que constructoras, concesionarias o gestoras privadas quieran sacar estas promociones al mercado, la administración autonómica "pueda recuperarlas de forma prioritaria para incorporarlas al parque público de vivienda social y asequible".

FISCALIZACIÓN DEL PLAN VIVE

Por otro lado, ha pedido a la Cámara de Cuentas fiscalizar los procedimientos de adjudicación, condiciones económicas, ejecución, control, seguimiento y cumplimiento de las obligaciones derivadas de dichas concesiones desde el inicio de la actual legislatura.

Con esta iniciativa, Más Madrid busca el análisis de los expedientes administrativos vinculados a la cesión de suelo público para la promoción, construcción y explotación de viviendas en régimen de alquiler asequible; la valoración de las condiciones de utilización y aprovechamiento del patrimonio público del suelo.

Asimismo, quiere conocer el grado de cumplimiento de los fines de interés general que justifican dichas concesiones; la adecuación de los cánones, contraprestaciones y mecanismos de control establecidos; así como el impacto económico, social y patrimonial de este modelo.