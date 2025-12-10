Más Madrid plantea al Gobierno de Almeida recargos del 50% en el IBI para viviendas vacías durante tres años

Archivo - (i-d) La concejala de Más Madrid en el ayuntamiento de Madrid, Sara Ladra Álvarez, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre y la concejala de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Lucía Lois Méndez de Vigo, mostran - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha planteado al Gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida recargos del 50% en el IBI para viviendas vacías de la capital durante tres años, del 100% si superan este periodo de tiempo y de hasta el 150% para quienes acumulen más de una vivienda vacía durante más de tres años.

Esta propuesta forma parte de las enmiendas que el partido que lidera la oposición en el Consistorio ha presentado para "combatir la especulación inmobiliaria sin aplicar rebajas que sólo beneficien a los más ricos y a los grandes tenedores de vivienda".

"Proponemos una fiscalidad para acabar con la turistificación y la especulación inmobiliaria en nuestra ciudad, una fiscalidad para proteger a las personas", ha defendido la concejala de Economía y Hacienda de la formación, Sara Ladra, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

Para "incentivar el alquiler asequible", Más Madrid ha reclamado una bonificación del 50% del IBI para propietarios que alquilen a precios que no superen el 30% de los ingresos de las personas que vivan en su vivienda.

También ha solicitado recargos progresivos a los grandes tenedores de vivienda, a los grandes capitales y fondos de inversión: del 25% a titulares de entre cuatro y diez inmuebles; del 50% para quienes posean más de diez; y del 100% para quienes acumulen más de 20 viviendas.

UNA TASA TURÍSTICA

Por otro lado, Ladra ha vuelto a reclamar la retirada de la "injusta y mal diseñada tasa de basuras de Almeida" para que "se corrijan los errores de cálculo, se penalice a los pisos turísticos, incluyan su progresividad por niveles de renta y bonifiquen a las personas que reciclen".

Además, el partido ha reclamado una tasa turística para la ciudad de Madrid que "permita recaudar más de 18 millones de euros para dedicar a vivienda pública y al reequilibrio territorial". Según sus datos, más de 130 ciudades en toda Europa ya disponen de esta tasa.

"No es justo que para atender al turismo de lujo, que tanto le gusta a Almeida, se quiten recursos de seguridad y limpieza en los barrios del sur, a los que siempre les toca pagar. Esta propuesta fiscal es sinónimo de justicia social", ha subrayado la edil.

En este sentido, ha recalcado que desde Más Madrid apuestan por una fiscalidad progresiva que "proteja a las familias, dinamice el comercio local, garantice el acceso a la vivienda y construye una ciudad más justa y habitable". "Almeida tiene que elegir una ciudad para vivir o una ciudad escaparate y para especular. Nosotras lo tenemos claro", ha añadido.