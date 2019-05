Más Madrid se postula como “el lobby del bien común y los cualquiera” contra PP, que va “dopado” a las elecciones

Publicado 18/05/2019 14:01:24 CET

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

Las candidatas de Más Madrid a la Comunidad Clara Serra y Mónica García ha reivindicado su candidatura como "el lobby del bien común y los cualquiera" y ha acusado al PP, entre otras cosas, de siempre ir "dopado" a las elecciones con fondos B y financiación irregular.

En el mitin central de campaña en el Madrid Arena, la 'número dos' de la candidatura de Íñigo Errejón, Clara Serra, ha atacado a los que "se levantan en la Asamblea" para no aprobar una Ley LGTBI, a los que han dejado la Sanidad "con menos profesionales y camas y han puesto el dinero en los bolsillos de sus amigos y de los fondos buitres" y a aquellos que prometen que van a derogar la ley del aborto.

"Esos dan muchísimo miedo. Ellos no tienen miedo a la precariedad, a los recortes o la homofobia, pero tienen miedo a que vayamos a votar. No representan ni la solidaridad, la alegría y las ganas de futuro de Madrid. Le tienen miedo a Madrid y siempre que han concurrido a las elecciones lo han hecho haciendo trampas: con la caja B, la financiación irregular y tamayazos. Probablemente vayan dopados a estas elecciones también".

Según ha manifestado la parlamentaria regional, la derecha tiene motivos para tener miedo porque cuando la Junta Electoral prohíbe hacer campaña "Madrid se llenan de balcones" y porque el domingo "va a ganar el Madrid contra el que han trabajado incansablemente: el Madrid de la acampada de Sintel en la Castellana, el del No a la guerra, el del 15M, el 8M, el Madrid del No Pasarán".

"Tienen mucho miedo al feminismo. Abascal, Ortega Smith, Casado y Rivera nos ven a las feministas como caminantes blancos que han derribado el muro. Son todos aquellos que se acusan entre ellos de ser la derechita cobarde, o que quieren salir a la calle con pistolas. Las feministas les decimos que ellos son los cobardes, todos ellos por igual. Parecen los matones de toda la vida, los que se reían del marica de la clase y desprecian a las mujeres. Ellos siempre han sido los cobardes porque hace falta ser muy cobarde demostrando a los demás el papel de machito. Para dejar a un maltratador hace falta ser muy valiente, para hacer listas negras de funcionarios hace falta ser muy cobarde", ha añadido.

En ese punto, Serra ha nombrado a la candidata regional del PP, Isabel Díaz Ayuso y a todos los que dicen que el feminismo victimiza a las mujeres; pero no nos hace más valientes".

"Nosotras decimos que los hombres libres no tienen miedo a la igualdad. A los hombres nosotros no vamos a tratarles como niños pequeños que hay que sobreproteger, ni con condescendencia; pero sí que se vengan con nosotros a construir un país que les tratemos como libre e iguales. Las mujeres hemos roto un muro y si el PP, Cs y Vox tienen miedo de nuestra libertad, tienen motivos para estar aterrizados porque no solo no vamos a retroceder, sino que vamos a dar diez pasos hacia adelante", ha dicho.

Por su parte, la candidata de Más Madrid a la Comunidad, Mónica García, ha empezado su discurso recordando el lema del 15M 'Dormíamos, despertamos' y criticando a un partido, el PP, "que nunca se ha presentado a las elecciones de manera limpia". La también diputada regional ha reivindicado "una política de otra manera y el poder de los cualquiera y no el poder de los de siempre".

"Nosotros queremos prescribir recetas sociales, donde el trabajo sea decente y digno, dejar de perdonarles los impuestos a los millonarios y utilizarlos para los copagos y la vivienda. Queremos acabar con la desigualdad porque la sociedad está enferma por la desigualdad y los que no las han traído no nos puedan dar el tratamiento. Ahora el código postal importa más que el código genético pero eso lo vamos a cambiar. La desigualdad es un cáncer social que lastra nuestro desarrollo, futuro y salud. Tenemos recetas firmadas por Íñigo y Manuela, como la Sanidad Pública, como lugar de encuentro común, con las personas primero y las carteras detrás, en la que a todos se les trata igual, venga del barrio que venga. Esta es la grandeza de nuestro sistema sanitario, que democratiza el poder de los cualquiera y que tratan a los privilegiados como los cualquiera. Y eso les molesta, porque ante la enfermedad ya no son privilegiados, son pacientes", ha declarado.

A continuación, Mónica García ha dicho a los señores "del privilegio de los concebidos no nacidos" que Más Madrid es "el lobby del bien común, para que la Sanidad pública no sea un lujo". "Ayuso dijo que extendería la privatización pero el día 26 le vamos a decir que la Sanidad no es un cortijo, que es la herencia de los abuelos; que nuestra patria son los hospitales, las consultas, salas de espera y urgencias. Vamos a recuperar lo privatizado y como decía la Marea Blanca, la Sanidad no se vende, se defiende", ha concluido.