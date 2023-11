Más Madrid pregunta a Dávila si "compartir manifestaciones con quienes corean consignas homófobas" favorece la igualdad

La consejera lamenta que pretendan "adoctrinar" sobre "el buen hombre madrileño" mientras toleran comentarios de Puente o Iglesias

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Más Madrid en la Asamblea regional ha preguntado este jueves a la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, si "favorece a la igualdad de los madrileños" el "compartir manifestaciones con quienes corean consignas homófobas", en alusión a los cánticos despectivos de "maricones" proferidos por algunos de los asistentes a las concentraciones de las últimas noches frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz contra la Policía; el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, o periodistas.

En concreto, el diputado de Más Madrid Javier Padilla ha preguntado en la sesión de control al Gobierno del Pleno de la Asamblea a la consejera si esta igualdad de los madrileños es "una prioridad" del Ejecutivo regional, ante lo que Ana Dávila ha lamentado que desde la izquierda se pretenda "adoctrinar" sobre "el buen hombre madrileño del siglo XXI" mientras tolera comentarios por parte del exalcalde socialista de Valladolid y actual diputado en el Congreso Óscar Puente hacia la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, o del exvicepresidente del Gobierno y fundador de Podemos Pablo Iglesias hacia la presentadora Mariló Montero.

Padilla ha reconocido que en su bancada están "muy inquietos" con la igualdad de los madrileños y la lamentado la falta de concreción por parte de Dávila respecto a esta cuestión, incluyendo "alguna frase a medio camino entre Carmen Polo --esposa del dictador Francisco Franco-- y Mr. Wonderful".

"Si le pregunto específicamente por medidas dirigidas a los hombres, usted lo más probable es o bien encogerse de hombros y decir que no sabe muy bien, o bien hablar de algún cursillo, o bien simplemente hablarme del cáncer de próstata", ha criticado Padilla, quien le ha advertido de que hay "dos opciones", la primera de ellas, la de la gente que "piensa que la forma de ser hombre en este mundo es la de coger unas muñecas hinchables e irse a una manifestación a llamar putas a las mujeres que se dedican a la política", en una nueva alusión a las concentraciones frente a Ferraz por parte de "los amantes de los pájaros" (por la presencia en ellas de banderas preconstitucionales con el águila de San Juan en el escudo) a las que, ha acusado, va "con cierta asiduidad" el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano.

"La otra es la nuestra, la de que ser hombre a día de hoy es no agachar la cabeza cuando se trata de la de igualdad, es la de mandar a la mierda a tus colegas cuando se ponen a comportarse como orangutanes en los grupos de WhatsApp o la de que cuando tienes un hijo te reduces la jornada para cuidarle en vez de alargar la jornada para no verle y no saber ni cómo se llama cuando cumple los cinco años", ha defendido el parlamentario de Más Madrid.

DÁVILA ACUSA A LA IZQUIERDA DE "ADOCTRINAR"

Frente a estas críticas, la consejera de Familia ha afeado a Padilla que primero trataran de decir a las madrileñas "cómo ser buenas mujeres" y venir ahora a "adoctrinar sobre cómo tiene que ser el buen hombre madrileño del siglo XXI".

"¿Saben lo que es la libertad? Madrid. Es una región libre. Sus hombres y sus mujeres son ciudadanos libres. Son libres para hacer y para pensar lo que les dé la gana. A ser lo que quieran ser dentro de las normas de convivencia que como sociedad nos hemos dado bajo el paraguas de una Constitución que hoy ustedes están traicionando", ha censurado Dávila en referencia al acuerdo de investidura de Pedro Sánchez al frente del Gobierno de España con los partidos independentistas y la Ley de Amnistía que incluye para los encausados por el procés.

La consejera ha subrayado que desde la Comunidad de Madrid se va a "seguir potenciando todas las políticas que promuevan la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres" con acciones "serias y rigurosas" que "contribuyan al bienestar de todos los madrileños a nivel social, laboral, económico, cultural y deportivo".

Ana Dávila ha subrayado que en el Gobierno madrileño no creen "en cuotas", sino que apuestan "por las personas, por todos los hombres y mujeres". "Mujeres que no viven de la pancarta y que cada día se esfuerzan para conseguir un futuro mejor para sus hijos, para sus familias y, en definitiva, para la sociedad madrileña", ha sentenciado la titular de Asuntos Sociales, quien ha acusado a Padilla de querer con su intervención hacer "méritos" para sustituir en la portavocía de Más Madrid a su anterior ocupante, Mónica García, ante los rumores de salida de ésta para ocupar un ministerio en el nuevo Ejecutivo central.

"Tengo que decirle que está bien, la clava en el tono y en las formas, ya solo le falta el ático de El Retiro", ha concluido Dávila en referencia a García.