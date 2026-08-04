Más Madrid pregunta quién pagó la "gira frustrada" de Ayuso en México donde estuvo de "vacaciones disfrazadas"

Archivo - La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot (i), tars un pleno en la Asamblea de Madrid, a 4 de junio de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Más Madrid Marta Carmona ha preguntado este martes "quién y a cambio de qué" pagó la "gira frustrada" de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en México donde asegura que estuvo en mayo de "vacaciones disfrazadas de viaje institucional".

"Tres meses después del viaje, la Comunidad de Madrid publica que las vacaciones de 10 días de Ayuso en México con todo pagado solo han costado 600 euros en salas VIP de aeropuerto.

La pregunta entonces es quién y a cambio de qué pagó su gira frustrada por México y sus vacaciones en el Caribe", ha trasladado la parlamentaria en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

Consideran desde la formación que la Comunidad de Madrid o "oculta gastos" o no da información sobre "quién paga lo demás", pero en cualquier caso no se están "atreviendo a decir quién paga las vacaciones de Ayuso".

"Vamos a seguir exigiendo todas las explicaciones, pero lo que le tiene que quedar clarísimo a todo el mundo es que esto en 2027 se acaba ganándole las elecciones a Ayuso y a partir de ahí va a tener que hacer el ridículo con su propio dinero", ha afirmado Carmona.

En la misma línea, y a través de sus redes sociales, la portavoz de la formación en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha criticado que solo conozcan "dos únicos gastos" de la presidenta en el marco de su viaje a México, los dos de ellos en el aeropuerto. "Diez días a todo tren por México y la Riviera Maya, sin agenda de interés público y sin un solo euro justificado", ha criticado.

Según los datos publicados en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid en lo relativo a gastos protocolarios, dietas y gastos de viaje de la presidenta madrileña en México constan un total de 600 euros.

El documento muestra un gasto total de 402,39 euros en la sala de autoridades de la T4 del aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid Barajas en el marco de "encuentros empresariales y actos institucionales" celebrados el 11 de mayo tras un vuelo Dallas-Madrid. A ello se suma una partida de 220,89 euros el 2 de mayo, día que realizó su viaje la dirigente regional a México, con el mismo concepto, antes de emprender su viaje al país latinoamericano.