Más Madrid, preguntado por Emilio Delgado: "Todo el mundo va a encontrar un sitio en este proyecto diverso y coral"

Delgado se ha mostrado dispuesto a ser cabeza electoral de Más Madrid: "Me lo tomo en serio pero queda mucho tiempo"

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha afirmado que "todo el mundo va a encontrar un sitio en el proyecto diverso y coral" que es su formación y que aún quedan "dos años" para las elecciones.

Ha respondido así en los pasillos de la Cámara de Vallecas a las preguntas de los periodistas sobre su portavoz adjunto y cabeza de lista en Móstoles, Emilio Delgado, y su futuro político.

Delgado en varios medios de comunicación afirmaba que ser cabeza de Más Madrid le "gustaría" y que es una "opción" que baraja para batirse con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "Me lo tomo en serio pero queda mucho tiempo y eso lo decide luego la militancia. Si me ponen de 1 o de 15, me parecerá bien", sostenía en declaraciones a 'La Sexta' recogidas por Europa Press.

Estas intervenciones han salido también en la sesión de control al Gobierno en el Pleno. Ayuso afirmaba que desde Más Madrid "tienen miedo a su compañero Emilio" y el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, advertía a Bergerot que Delgado "se ha quitado la careta para quitarle la silla".

"Y usted tiene que ahora defenderse de uno más. Es un señor muy gritón, yo se lo advierto, a mí me grita mucho, yo se lo digo para que lo sepa y se proteja usted de él", recomendaba Díaz-Pache.