Más Madrid propone 15 medidas para reforzar el papel de las matronas en la sanidad pública

MADRID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha propuesto 15 medidas para reforzar el papel de las matronas en la sanidad pública madrileña, con el foco puesto en ampliar la autonomía de estas especialistas en la práctica clínica, fomentar su estabilidad laboral, reforzar su papel en la atención primaria y mejorar los protocolos en materia de anticoncepción, posparto o embarazos de riesgo.

Se trata de una Proposición No de Ley registrada en la Asamblea de Madrid que trata de consolidar el papel de las matronas en la sanidad pública para que "todas las mujeres que viven en Madrid tengan acceso a una atención integral, cercana y continua a la salud sexual y reproductiva en todas las etapas de su vida".

Entiende la formación que actualmente las matronas sufren inestabilidad contractual, alta rotación, distribución desigual en los centros de salud y falta de reconocimiento dentro del sistema sanitario.

Así, sostienen que estas condiciones dificultan la planificación a medio y largo plazo, debilitan la continuidad asistencial y provocan inequidades entre zonas básicas de salud. Además, muchas de las matronas que se forman en el sistema público madrileño acaban abandonándolo por falta de oportunidades, lo que compromete la reposición futura de profesionales.

La propuesta contempla la implantación de criterios homogéneos que permitan a las matronas ejercer con autonomía en todos los niveles asistenciales, eliminando las diferencias actuales entre centros en cuanto a competencias clínicas, acceso a pruebas diagnósticas o capacidad de prescripción durante el embarazo.

Más Madrid plantea también el diseño de un plan estratégico de recursos humanos centrado en la retención del talento recién formado, en la previsión de jubilaciones y en la mejora de las condiciones laborales mediante estabilidad contractual y medidas de conciliación familiar.

FORMACIÓN

En el ámbito formativo, la proposición incluye la creación de itinerarios de actualización competencial para prevenir el desgaste profesional y mejorar la calidad asistencial, especialmente en áreas de alta intensidad. A nivel organizativo, se propone sustituir los contratos de un solo día en Atención Primaria por contratos de acumulación de tareas, priorizando los centros que carecen de matrona estructural y corrigiendo así la distribución desigual de los recursos humanos.

También se reclama un análisis riguroso de las demoras en las agendas de matronas y su relación con la alta rotación, así como la revisión del Contrato Programa para evitar que se penalice el uso de citas forzadas cuando estas derivan de necesidades clínicas no programables.

ANTICONCEPCIÓN

La PNL de Más Madrid exige implementar de forma efectiva el documento de consenso sobre anticoncepción mediante una guía clínica común, recursos específicos y tiempo garantizado en agenda. Además, se plantea protocolizar la atención al posparto inmediato durante los primeros quince días, asegurar la puesta en marcha del programa de atención joven sin cita previa en salud sexual y garantizar la implantación homogénea del programa Cervicam con toma de muestra en medio líquido y sin desviar personal de otras áreas críticas como el posparto, la menopausia o el suelo pélvico.

La formación plantea también la necesidad de revisar el sistema de incentivos por Tarjeta Sanitaria Individual para corregir desigualdades salariales entre matronas y otros profesionales y evitar que el sistema actual desincentive la atención en zonas más complejas. Se propone reforzar el seguimiento de los embarazos de bajo riesgo en el ámbito comunitario, evitando que funciones que pueden ser asumidas por matronas se concentren innecesariamente en el entorno hospitalario.

Asimismo, Más Madrid pide garantizar la aplicación del protocolo autonómico de embarazo de riesgo en todos los hospitales con unidades obstétricas, asegurando la presencia de al menos una matrona por turno, y avanzar en el reconocimiento formal de su capacidad para firmar altas clínicas en procesos como el puerperio sin incidencias o la bolsa rota.

La planificación estacional de recursos también figura entre las prioridades de la iniciativa, con el objetivo de evitar situaciones de saturación asistencial previsibles como partos en zonas inadecuadas o desplazamientos improvisados de personal. Finalmente, se propone la implementación progresiva de prácticas como la cesárea humanizada y la epidural móvil, garantizando que su acceso sea real, equitativo y no dependa del centro en el que se atienda a la mujer.