Más Madrid propone ampliar Madrid Central a 8 distritos y 'calles verdes' con prioridad para buses de alta capacidad

Junto a la peatonalización de los cascos históricos, una red de carriles bici segregados en todos los distritos, Zonas de Aparcamiento Vecinal y parkings para residentes

Más Madrid ha presentado las líneas del plan de movilidad que hoy llevaría a Bruselas de estar gobernando, cinco ejes que incluyen la ampliación de Madrid Central a ocho distritos, todos dentro de la M-30, y 'calles verdes', una red a modo de "pequeñas zonas de bajas emisiones, pequeños Madrid Centrales", vertebrada por la 'M-35 del transporte público', que vendría a ser una gran infraestructura específica de autobuses de alta capacidad.

La portavoz de medios, Rita Maestre y la concejala Esther Gómez han presentado el plan de movilidad, junto al edil Jorge García Castaño, en un "punto negro" de la ciudad en lo que a contaminación se refiere, la Plaza Elíptica. Este plan, que confían en implementar "a partir de 2023", cuando vuelvan a gobernar, incluye además la peatonalización de los cascos históricos; Zonas de Aparcamiento Vecinal (ZAV) en barrios periféricos y a demanda, junto aparcamientos para residentes (PAR), y una red de carriles bici segregados en todos los distritos.

Las dos ediles han detallado que la ampliación de Madrid Central se extendería con su propuesta a Chamartín, Salamanca, Chamberí, Retiro, Arganzuela, Moncloa-Aravaca, Tetuán y parte de Fuencarral-El Pardo, los distritos que están dentro de la M-30. Ambas han coincidido en que la zona de bajas emisiones "ha resultado eficaz en la lucha contra la contaminación de la capital" y los datos lo corroboran: la contaminación en la zona de Madrid ha bajado un 20 por ciento en el primer año de implantación y un 11 en el resto de la ciudad.

"Cuando algo funciona hay que ampliarlo, no recortarlo. Es el momento de extender más allá esta zona de bajas emisiones para que la calidad del aire que respiramos mejore aún más, hay que elegir entre salud y contaminación", ha subrayado Rita Maestre.

La ampliación de Madrid Central permitiría mejorar el espacio público y la accesibilidad, introducir más árboles y llevar a cabo nuevas peatonalizaciones. Rita Maestre ha considerado que esta medida se podría implementar en un mandato siempre que haya "interés y voluntad política".

AUTOBUSES DE ALTA CAPACIDAD: VENTAJAS DEL METRO PERO 10 VECES MÁS BARATO

El segundo eje de la propuesta de Más Madrid pasa por una red de 'calles verdes' vertebradas por la denominada M-35 para transformar los ejes de tráfico en ejes prioritarios de transporte público, integrando la movilidad ciclista y mejorando el espacio público mediante la creación de zonas estacionales, además de dotarlas de vegetación.

Lo que se propone es "un nuevo sistema de transporte en la ciudad" con este corredor que vertebraría la red a través de la 'M-35 del transporte público'. El protagonismo lo tendrían los autobuses de alta densidad, una apuesta que asemejan al tranvía porque es limpio, rápido, masivo y a pie de calle.

Estos autobuses conectarían entre sí los distritos exteriores a la M-30, con eje norte-sur y corredores metropolitanos, para evitar los itinerarios radiales que hoy sufren los barrios periféricos. Esther Gómez ha indicado que los autobuses de alta capacidad ofrecerían capacidades de transporte similares al Metro pero con un coste diez veces inferior.

PEATONALIZACIÓN DE LOS CASCOS HISTÓRICOS

Pacificar y peatonalizar los centros históricos de los distritos es otro de los ejes del plan de Más Madrid, con intervenciones urbanas en forma de calmados de tráfico y calles de convivencia en los centros históricos de los distritos. El grupo municipal apunta a Valverde, Canillas, Barajas, Caramuel, Vista Alegre, Comillas, Villaverde, Villaverde Bajo, Puente de Vallecas, Numancia, Vicálvaro, Hortaleza, Canillejas y Carabanchel Alto.

Más Madrid apuesta además por la implantación de Zonas de Aparcamiento Vecinal (ZAV) en barrios de los distritos exteriores que lo soliciten, gratuitas para los residentes de aquellos barrios que sufren el efecto barrera del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER), además de ejecutar parkings para residentes de gestión municipal en los distritos exteriores con graves problemas de aparcamiento. También abogan por continuar con la recuperación de la gestión municipal de los aparcamientos municipales con el modelo de gestión con prioridad residencial.

RED DE CARRILES BICI SEGREGADOS EN TODOS LOS DISTRITOS

El quinto eje del plan es el de la red de carriles bici segregados en todos los distritos en cuatro años. El eje norte-sur de Castellana al paseo del Prado es uno de los principales contemplados en la red de calles verdes e incluye un carril bici segregado de alta capacidad en todo su recorrido, que continuaría hasta el Manzanares por Santa María de la Cabeza.

Este eje se reforzaría con el de Plaza de Castilla con el actual carril-bici de la calle Santa Engracia a lo largo de Bravo Murillo. Por el oeste se conectaría la plaza de Cuatro Caminos con Moncloa, pasando por el estadio de Vallehermoso, para continuar por Princesa hasta enlazar con los carriles bici previstos en Plaza de España.

Desde aquí partirían dos carriles ciclistas más: el que cerraría la circunvalación de la almendra central por la calle Bailén hasta unir con los carriles bici de las calles Toledo y paseo de Pontones y llegar finalmente hasta Atocha; y el que se dirige a Príncipe Pío para conectar con Madrid Río y continuar por la A-5 como vía urbana hasta Cuatro Vientos.

Rita Maestre ha defendido que todas estas medidas son una forma de encarar "con valentía" los retos que tiene por delante la movilidad y darían respuesta a la "amenaza" que supone la contaminación para la salud y la calidad de vida. Estas medidas "contundentes" dentro de "un plan moderno y valiente" contrastan "con la presentación difusa de Madrid 360" por parte del Gobierno municipal.

Esther Gómez, por su parte, ha defendido unas propuestas que volverían a poner a Madrid "en consonancia con el resto de capitales europeas" respecto a las zonas de bajas emisiones y que darían lugar a una "gran metamorfosis respaldada social y técnicamente". Y es que, como han explicado, estas líneas del plan ya han sido trabajadas con técnicos, expertos y vecinos.

REUNIÓN CON RIBERA

Más Madrid también se ha referido a la reunión mantenida ayer entre el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, en la que el regidor afirmó que está "dispuesto" a "mejorar" la estrategia de sostenibilidad Madrid 360 "en pos de la sostenibilidad".

La edil Esther Gómez ha cuestionado que Almeida dijera que presentará las modelizaciones de 360 y los estudios cuando estén a la ministra cuando "debería ser al revés", primero realizarse dichos estudios y modelizaciones, como hicieron ellos con el Plan A y, dentro de él, con la zona de bajas emisiones Madrid Central.

Gómez tiene claro que "dejar entrar a más coches contaminantes no mejorará ni la contaminación ni la movilidad". "Es incomprensible, algo que Almeida no va a poder mantener", ha señalado sobre la hipotética entrada de coches con etiqueta C a Madrid Central.

También han enviado un mensaje a Cs. Esther Gómez ha lanzado que los 'naranja' deben "consolidar los tímidos apoyos" que han mostrado a las políticas verdes ya que "no pueden seguir manteniendo lo de soplar y sorber a la vez". La concejala les ha recordado que Cs, como miembros del Ejecutivo, han permitido que la Junta de Gobierno recortara el perímetro de Madrid Central, una acción "para descafeinar" la zona de bajas emisiones, unida a la llegada finalmente de los residuos de la Mancomunidad del Este a Valdemingómez.