Más Madrid propone un bono de 150 euros para fomentar la lectura entre jóvenes y salvar librerías de barrio y proximidad

Archivo - Imagen de recurso de una librería de Madrid. - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha reclamado a la Comunidad crear un BonoLibro Joven para que los madrileños de entre 14 y 25 años puedan destinar 150 euros a comprar en librerías de barrio, proximidad e independientes.

Así figura en la Proposición No de Ley (PNL) registrada en la Asamblea de Madrid, a la que ha tenido acceso Europa Press, en el marco del Día del Libro. Plantean que se excluyan las grandes superficies comerciales y las plataformas de venta online de carácter multinacional.

La formación regionalista sugiere también desarrollar una plataforma digital y una aplicación móvil sencilla que permita la gestión ágil del bono, la localización de las librerías adheridas mediante geolocalización y "el fomento de la interacción entre los jóvenes y los libreros como prescriptores culturales".

Sostienen en su iniciativa que en el Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros señala que a pesar de una lectura "masiva" en la infancia a partir de los 14 años se observa un "desenganche significativo". Además, subrayan que en la etapa universitaria y el acceso al mundo laboral hay una "precariedad económica que limita la adquisición de libros".

Además de facilitar el acceso a los lectores, también busca potenciar las pequeñas librerías de barrio que son "agentes de dinamización cultural" y "pulmones de vida en distritos y municipios". Han lamentado, por contra, que en los últimos años hay datos que advierten del "avance de las grandes plataformas logísticas y el gran comercio" que harían necesario una iniciativa para que el gasto cultural de los jóvenes revierta "directamente en el tejido económico local".

"Esta iniciativa generaría un doble impacto positivo. Primero mediante la consolidación del hábito lector en aquellas edades donde comienza a descender, aliviando el coste de los libros en una etapa vital de formación de la identidad y segundo como iniciativa para sostenibilidad comercial", rematan.