Más Madrid propone que el edificio de la Imprenta Municipal y los juzgados de Gran Vía 19 pasen a uso residencial

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MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid plantea ante la crisis de la vivienda que edificios de titularidad pública, como la Imprenta Municipal o los juzgados del número 19 de Gran Vía, cambien de uso como residencial.

Es la proposición que elevarán al Pleno de Centro de este jueves. En concreto, son tres las edificaciones que Más Madrid señala empezando por el edificio municipal de la calle Barco entre los números 20 y 22.

Ahora mismo acoge la sede de la Dirección General de Conservación de Vías Públicas, unas instalaciones que fueron reformadas por el Ayuntamiento en 2022 con una inversión de 486.000 euros para ganar en accesibilidad.

Más Madrid también plantea transformar el uso edificio municipal de la calle Concepción Jerónima 15, sede actual de la Imprenta Municipal e inaugurada como museo en 2011 en un recorrido por la historia de la imprenta y del libro.

El tercer inmueble que propone Más Madrid para el cambio de uso a vivienda social depende de la Comunidad de Madrid, actualmente los juzgados de lo contencioso-administrativo en Gran Vía 19.

La proposición de la primera fuerza de la oposición en Madrid es la respuesta al espíritu de la moción presentada por el PP en el Pleno del mes anterior, cuando plantearon que un edificio de propiedad estatal en la calle Argumosa pasase a ser destinado a viviendas sociales, han informado fuentes de Más Madrid a Europa Press.

El Gobierno central ha barajado para Argumosa 41 como sede del Centro de Exposiciones de la Memoria Democrática. Los votos mayoritarios del PP sacaron adelante esta moción 'popular', a pesar de los votos en contra de Más Madrid y PSOE. El edificio, adscrito al Ministerio de Hacienda, cuenta con cerca de 2.000 metros cuadrados y se utilizaba hasta ahora como archivo del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM).

El concejal-presidente de Centro, Carlos Segura, defendió en el Pleno que si el Gobierno central considera que la vivienda es uno de los principales problemas de la ciudadanía, en ese caso "debería empezar por utilizar su propio patrimonio para crear vivienda pública". En esa línea va la proposición de Más Madrid, centrada en este caso en edificios de titularidad municipal o autonómica.