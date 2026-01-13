Más Madrid propone una estrella en el Paseo de la Fama de Moncloa-Aravaca para homenajear al actor Héctor Alterio

Archivo - Héctor Alterio interpresta 'Una pequeña historia' - JESUS GARCIA SERRANO - Archivo

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid llevará este jueves al pleno de la Junta Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca una proposición para aprobar la instalación de una estrella en el Paseo de la Fama de Madrid en honor al actor Héctor Alterio, fallecido el pasado mes de diciembre.

Alterio, reconocido por su prolífica carrera en Argentina y España, país en el que residió durante décadas y del que poseía la ciudadanía, recibiría así un homenaje póstumo en un tramo del Paseo de la Fama que ya alberga estrellas de figuras del cine español como Penélope Cruz, Pedro Almodóvar o Antonio Banderas.

El Paseo de la Fama de Madrid se encuentra en la calle Martín de los Heros, cerca de Plaza de España. La vía, próxima a cines como los Renoir y Golem, se ha convertido en un punto de referencia para los aficionados al cine en el barrio de Argüelles.

El reconocido actor argentino falleció en Madrid a los 96 años. Fue uno de los intérpretes más destacados de su generación, tanto en su Argentina natal como en España, donde desarrolló de manera prolífica su carrera y donde fue reconocido con el Goya de Honor 2004 de la Academia de Cine, de la que era miembro.

Debutó como actor en 1948, con la obra 'Prohibido suicidarse en primavera', de Alejandro Casona, y, tras acabar sus estudios de Arte Dramático, creo la compañía Nuevo Teatro, con la que trabajó por la renovación de la escena argentina durante la década de los 60.

Su fama como actor, sin embargo, le llegó a través del cine, donde debutó junto a Alfredo Mathé en 'Todo sol es amargo' y donde intervino en algunas de las mejores películas de la nueva generación de cineastas argentinos, como Leopoldo Torre Nilsson.

Fue en 1975 cuando se instaló en España, tras ser amenazado de muerte por la Triple A, dando inicio a su enorme vínculo con el cine español. Su último trabajo en la gran pantalla fue en 2015, 'Due uomini, quattro donne e una mucca depressa', de la italina Anna di Francisca y estrenada en 2015, aunque también se le pudo ver en 2014 en 'Kamikaze', de Álex Pina.