Más Madrid propone un Fondo Público Antiespeculación regional para frenar los precios de la vivienda

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha propuesto la creación de un Fondo Público Antiespeculación con el objetivo de frenar los precios de la vivienda en la Comunidad de Madrid.

Así lo ha planteado el partido en un encuentro con periodistas centrado en los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2026 y en su alternativa al Ejecutivo regional y los 30 años de gobiernos consecutivos del PP.

La iniciativa responde a la crisis de vivienda y "las políticas neoliberales del PP el alquiler que han provocado una subida del 14 % en el último año, con un precio medio de 1.520 euros en la capital, mientras que en municipios como Getafe, Móstoles o Leganés ya roza los 1.200 euros mensuales".

La creación del Fondo Público Antiespeculación permitiría a la Comunidad de Madrid ejercer un derecho de adquisición preferente sobre viviendas situadas en zonas tensionadas o con incrementos de precio significativos sin necesidad de declaración previa.

El objetivo es retirar estas viviendas del mercado especulativo e integrarlas en un parque público de protección permanente, con destino a alquiler social, alquiler asequible o venta protegida, evitando que puedan ser puestas de nuevo en el mercado para especular.

Sostienen que el fondo podría financiarse mediante dotaciones presupuestarias y a través de la ampliación de la capacidad fiscal en Patrimonio y Sucesiones. Más Madrid plantea un volumen inicial de 786 millones de euros, "equivalente a lo que la Comunidad deja de recaudar por las bonificaciones del Impuesto sobre el Patrimonio para fortunas de uno a dos millones, más los 73 millones que se pierden con las nuevas deducciones en Sucesiones y Donaciones".

Con esta cantidad sería posible adquirir unas 2.050 viviendas al año, lo que en un ciclo presupuestario de cuatro años supondría la creación de un parque adicional de 8.200 viviendas públicas de protección permanente.

La portavoz del partido en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha afirmado que Madrid vive una emergencia habitacional y que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "sigue legislando para los fondos buitre".

"Por eso, desde Más Madrid proponemos un Fondo Público Antiespeculación, un cortafuegos para frenar la subida de los alquileres y blindar la vivienda como lo que es: un derecho. Gracias a este fondo podemos impedir que las viviendas en zonas tensionadas acaben en manos de fondos como Blackstone", ha augurado.