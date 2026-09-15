Más Madrid propone un "nuevo acuerdo fiscal" que recupera varios impuestos para recaudar 3.000 millones anuales

Imagen de recurso de la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, durante el pregón y chupinazo de las fiestas de Móstoles - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha presentado este martes una propuesta para un "nuevo acuerdo fiscal madrileño" que afecta a cinco ejes (IRPF, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, vivienda y activos societarios no productivos) con el objetivo de recaudar 3.000 millones de euros al año.

Se trata de una Proposición de Ley que ha registrado en la Asamblea de Madrid este mismo martes, según ha anunciado la portavoz parlamentaria, Manuela Bergerot, ante los medios de comunicación en la sede de la formación.

Como novedades, Bergerot ha señalado la recuperación del Impuesto de Sucesiones para herencias de más de 1 millón de euros, la recuperación plena del Impuesto de Patrimonio sumándole dos nuevos tramos a partir de los 20 millones y dos nuevos tramos autonómicos para el IRPF a partir de 120.000 euros anuales, "el 5% de los que más ganan".

"Con estos 3.000 millones de euros cada año, para empezar ya, podríamos hacer que hubiera escuelas infantiles para todos los niños y niñas de la Comunidad de Madrid. Podríamos empezar a construir la ampliación del Metro hacia el sur de nuestra región y podríamos garantizar comedores escolares gratuitos para todos los niños y niñas y adolescentes hasta los 16 años", ha enfatizado Bergerot.

La portavoz regionalista ha afirmado que si esos 3.000 millones al año "se pierden" es porque la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso (PP), ha transformado la autonomía "en un paraíso fiscal para seguir haciéndole la vida más fácil a los que tienen tanto dinero que no se lo podrían gastar ni en mil vidas".

Ha situado este "acuerdo fiscal racional" contra un modelo que a sus ojos favorece a "los duques de Alba, el sueño de Quirón y el puñado de multimillonarios que vive sin trabajar gracias a sus herencias, a su patrimonio y a sus inversiones".

"La culpa de los malestares sociales las tiene ese puñado de millonarios y sus privilegios. Y la acumulación de riqueza es una de las amenazas más graves que hay para la democracia", ha lanzado.

Bergerot ha insistido que esta reforma ha sido trabajada con las organizaciones que entienden que "el pacto del bienestar social en la Comunidad se ha roto" y ha citado a sindicatos y a entidades como Ofxam.

"Confiamos plenamente en esta ley. Lo que no confiamos es efectivamente en Ayuso, que lo único que hace es seguir regalando bonificaciones fiscales a un pequeño grupo de multimillonarios que ya lo tienen todo y ella sabrá del lado de quién está, como siempre favoreciendo a ese Madrid de los áticos y nosotros defendiendo al Madrid de los barrios", ha rematado.

LA REFORMA

La reforma, a cuyo texto ha tenido acceso Europa Press, se sustenta en cinco ejes distintos que agrupan varias de las medidas que ha ido sugiriendo a lo largo de la legislatura la formación regionalista y afecta a IRPF, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, fiscalidad de la vivienda y creación de un impuesto sobre activos societarios no productivos.

En el campo del IRPF pide incrementar en dos el número de tramos de la parte autonómica con un 25% para entre 125.000 y 175.000 euros y del 27% para los que superen los 175.000.

Por contra, elevaría los mínimos personales y familiares autonómicos: el mínimo general del contribuyente pasaría a 6.105 euros y se incrementan los importes por edad, descendientes, ascendientes y discapacidad.

Incluye, además deducciones para familias monoparentales, para trabajadores con sueldos menos de 19.976 anuales, eficiencia energética, alquiler, intereses hipotecarios de jóvenes o el autoempleo. Elimina también deducciones, entre otras la destinada a extranjeros que se muden a Madrid e inviertan --conocida como Ley Mbappé--.

IMPUESTO AL PATRIMONIO Y SUCESIONES Y DONACIONES

En el caso del Impuesto al Patrimonio lo restituye eliminando su bonificación total implementada en Madrid y reduce el mínimo exento general a 500.000 euros. Fija una escala autonómica que va desde el 0,2% hasta el 4,5%, siendo el del 3,5% para 10,7-20 millones, 4% para 20-30 millones y 4,5% para más de 30.

Para el Impuesto de Sucesiones o Donaciones mantiene la bonificación al 99% hasta el millón de euros, y desciende al 45% para 1-5 millones, 15% para 5-10 millones y 5% para 10 millones de euros. Hay, eso sí, supuestos donde se establece una reducción del 95% por heredar una vivienda habitual de fallecido --hasta 123.000 euros-- pero se tiene que mantener en propiedad cinco años y si se destina a alquiler la renta no puede superar el índice de referencia que resulte aplicable.

Ateniendo al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales para la compra de inmuebles establece una tarifa progresiva para adquisición ordinaria con 2% sobre los primeros 450.000 euros de base liquidable y 6% sobre la parte que exceda de 450.000 euros.

En el caso de que sea una segunda vivienda marca un 6% fijo y un 20% para la tercera vivienda o posterior. También se aplicaría este último si fuera un gran tenedor como contempla la Ley Estatal de Vivienda. Se excluiría de la aplicación del 20% a cooperativas de vivienda en cesión de uso, entidades sin ánimo de lucro y ONG cuyo objeto exclusivo sea la promoción, gestión o provisión de vivienda asequible o social.

ACTIVOS SOCIETARIOS NO PRODUCTIVOS

En este caso plantean impuesto sobre activos no productivos de las personas jurídicas, con el objetivo de gravar determinados bienes y derechos no productivos. Esta propuesta ya fue defendida por la formación en 2024 en el contexto de la causa contra Alberto González Amador, novio de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso.

Incluye inmuebles, vehículos de motor de 200 CV o más; en eléctricos, desde 147 kW, embarcaciones de recreo, aeronaves, objetos de arte y antigüedades que superen los umbrales legales, joyas, pieles suntuarias y relojes de alta gama valorados en más de 6.000 euros. Establece tipos del 0,5%, 0,75%, 1% y 1,5%, con este último para activos no productivos que superen 2 millones de euros. Exime los bienes inmuebles de fundaciones, ONG y entidades sin ánimo de lucro que se destinen de forma exclusiva a sus fines no lucrativos.