Más Madrid y PSOE cuestionan el gasto público en la F1 mientras el PP lo reivindica como "escaparate mundial" de Madrid

Archivo - Gradas en el trazado de Madring en la ciudad de Madrid. - NUSSLI - Archivo

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios de Más Madrid y PSOE en la Asamblea de Madrid han cuestionado una vez más la celebración del Gran Premio de España de Fórmula 1 en la capital ante, a su parecer, la falta de información sobre su coste y su impacto a nivel económico y medioambiental, mientras que desde el Partido Popular han defendido la carrera como un "escaparate mundial" para la región.

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha incidido en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces en el coste económico del proyecto, asegurando que su grupo lleva "dos años insistiendo" en que la celebración del GP de España en Madrid carecía de informes públicos sobre gasto público e impacto económico y medio ambiental.

Bergerot ha aludido directamente al precio de las entradas y experiencias VIP para sostener que no se trata, a su juicio, de un evento pensado "en el beneficio de los madrileños", sino más bien "en beneficio de un pequeño número de empresarios que van a hacer caja gracias a una inversión de 200 millones de euros de dinero público solo para construir el circuito".

En esta línea, la portavoz del PSOE, Mar Espinar, ha explicado que su grupo lleva reclamando desde el anuncio del evento los expedientes para conocer "cómo se ha tramitado" y cómo se va a garantizar "que no se moleste a los vecinos", así como la certeza de que "no va a costar un euro de dinero público". Sin embargo, lamenta que no ha recibido respuesta alguna.

"Este Gobierno ha vuelto a no contestar a ninguna de las peticiones de información", ha denunciado la portavoz socialista, antes de reclamar que el evento no se convierta en un "baño de masas" para la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y evitar que los madrileños paguen por un evento del que "una vez más sin ningún tipo de explicación".

Vox, por su parte, se ha posicionado a favor de celebrar grandes eventos internacionales en Madrid, si bien ha cuestionado las prioridades del Ejecutivo madrileño, al que considera "más preocupado en funcionar como una promotora de esos eventos". "Traer la Fórmula 1 no tapa las listas de espera sanitarias", ha remachado.

Los portavoces de la oposición han reconocido que no han recibido invitación alguna de carácter institucional, si bien en el caso de Más Madrid y PSOE han deslizado que, si fuesen invitados, no acudirían al evento.

UN "ESCAPARATE MUNDIAL" PARA MADRID

Frente a las críticas de la oposición al evento, el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache ha celebrado la llegada del Gran Premio de España a Madrid, un acontecimiento que se ha logrado organizar en "tiempo récord" y con un circuito completamente nuevo construido desde cero.

Díaz-Pache ha calificado el proyecto como "un logro colectivo" y ha destacado que existe un contrato por diez años que espera que se cumpla para poner a Madrid en el "escaparate mundial" que supone este deporte no solo a nivel deportivo, sino también a nivel tecnológico y de infraestructuras.