Más Madrid y PSOE exigen la dimisión de Fanjul por su "cacicada" y por "coartar la libertad de expresión política"

Creen que el presidente del Pleno ha actuado de manera autoritaria: "No puede quedar impune"

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid y PSOE han exigido la dimisión del presidente del Pleno, Borja Fanjul por su "cacicada" y por "actuar de manera autoritaria, sin garantías jurídicas y con una clara intención de coartar la libertad de expresión política".

Lo han manifestado este jueves en declaraciones remitidas a los medios de comunicación después de que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, haya defendido el derecho de los grupos políticos a colocar la bandera arcoíris en los balcones de sus despachos del Edificio de Grupos Municipales de la calle Mayor por puro "sentido común".

Ayer el presidente del Pleno ordenó a los partidos de la izquierda de retirar las banderas LGTBIQ+ y aseguró que se pueden colocar solo este sábado 28 de junio, el día del Orgullo. En la carta, a la que tuvo acceso Europa Press, se señala que la sentencia del Tribunal Supremo (TS), que avala colocar la bandera LGBTI+ en edificios públicos el día del Orgullo LGTBI por no ser un símbolo partidista, tiene "un límite de carácter temporal".

Sin embargo, el regidor, también abogado del Estado, ha indicado en rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que "entiende de que hay defectos formales graves" en la misiva, como que "no se da traslado a los grupos municipales para que puedan hacer alegaciones, ni se les indica siquiera la notificación de los recursos que proceden contra esa resolución". "No voy a dar orden de retirada de las banderas", ha subrayado.

MÁS MADRID: "NO PUEDE QUEDAR IMPUNE"

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha celebrado que el regidor "haya reculado y asumido que no puede actuar como si el Ayuntamiento fuesen su cortijo, incluidas las oficinas de los grupos de la oposición".

"Ahora pretende hacer pasar esta arbitrariedad como una ocurrencia del presidente del Pleno, que habría actuado a espaldas del alcalde y sin consultarle con algo tan sensible. O Almeida miente y ahora se esconde detrás de Fanjul, o si es cierto que actuó por libre, debe cesarlo inmediatamente. No puede seguir siendo presidente del Pleno después de esta desautorización absoluta del alcalde", ha defendido, en declaraciones difundidas a los medios.

La líder de la oposición en el Consistorio ha insistido en que "no hay ninguna razón jurídica para impedir mostrar una bandera que el Tribunal Supremo ha dejado claro que encarna valores plenamente constitucionales, por mucho que les cueza a este alcalde casposo y al caciquillo que tiene en el Pleno como comisario político del PP".

PSOE: "HA ACTUADO DE MANERA AUTORITARIA"

Por su parte, la portavoz del PSOE en el Consistorio, Reyes Maroto, ha recalcado que lo sucedido con la carta que ha enviado Fanjul es "gravísimo" y ha subrayado que "no puede quedar sin consecuencias".

"Ordenar la retirada de las banderas LGTBI+ de los despachos sin base jurídica y vulnerando los derechos de representación institucional es un ataque directo a la pluralidad política y a los valores de igualdad que representa el orgullo. Que el propio alcalde haya tenido que corregir públicamente al presidente del Pleno demuestra la irresponsabilidad de quien actuó por motivos ideológicos, no técnicos", ha apuntado.

Maroto cree que "no es aceptable que alguien con una responsabilidad institucional tan importante utilice su cargo para censurar simbología que representa derechos humanos", por lo que reiterado que "no puede seguir ni un minuto más representando a todos los grupos municipales".

"Alguien que actúa de manera autoritaria, sin garantías jurídicas y con una clara intención de coartar la libertad de expresión política. El Ayuntamiento de Madrid tiene que ser una institución que garantice derechos, no que los limite. Y quienes no lo entienden, no pueden estar aquí", ha concluido.