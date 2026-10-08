Más Madrid y PSOE guardan un minuto de silencio por Maricarmen en el patio de la Asamblea tras la negativa de PP y Vox

Diputados de Más Madrid y PSOE en la Asamblea de Madrid guardan un minutod de silencio en el patio del Parlamento madrileño en recuerdo de Maricarmen Abascal. - EUROPA PRESS

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios de Más Madrid y PSOE en la Asamblea de Madrid han guardado esta mañana un minuto de silencio en el patio de la Cámara madrileña en recuerdo a la fallecida Maricarmen, la anciana de 87 años desahuciada hace dos semanas de su casa, ante el rechazo de PP y Vox de rendir homenaje antes del inicio del Pleno.

El minuto ha arrancado sobre las 9.45 con la presencia de los diputados de ambos partidos y sus respectivas portavoces, Manuela Bergerot y Mar Espinar, encabezando el homenaje, que ha concluido con un prolongado aplauso en recuerdo a Maricarmen, fallecida el miércoles por la noche en el hospital Gregorio Marañón.

Los minutos de silencio al inicio del Pleno deben ser acordados por unanimidad de los grupos. Sin embargo, desde el Grupo Parlamentario Popular han señalado que, pese a lamentar la muerte de la octogeneria, no han participado en el homenaje para "no contribuir a su utilización política" en una "campaña interesada".

En la misma línea, fuentes de Vox apuntan a Europa Press que en el partido no participan en "minutos de silencio de una izquierda que, con sus políticas, ha matado a Maricarmen" y ahora "pretende utilizar políticamente su fallecimiento".

"Lamentamos el fallecimiento de una persona mayor desahuciada por Pedro Sánchez y rechazamos la utilización política que está haciendo la izquierda y la extrema izquierda de esta señora mayor", añaden.

Maricarmen estaba ingresada en el Hospital Gregorio Marañón desde el pasado 23 de septiembre, día en que fue sacada en camilla de su casa en la calle Alcalde Sainz de Baranda, en la que había vivido durante los últimos 71 años, tras ejecutarse una orden de lanzamiento y a pesar de la protesta de decenas de activistas y vecinos a las puertas de su casa.