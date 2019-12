Más Madrid y PSOE tildan de "fraude democrático" la aprobación de los presupuestos de Madrid y estudian impugnarlo

Actualizado 23/12/2019 13:19:53 CET

Más Madrid y PSOE han calificado de "fraude democrático" el acuerdo plenario que aprueban los presupuestos municipales de 2020 en el Ayuntamiento de Madrid al aprovecharse, según su criterio, de la desventaja numérica de la izquierda al no poder reemplazarse a tiempo la baja causada por Inés Sabanés (que pasa al Congreso de los Diputados) y valoran impugnarlo.

Así lo han detallado los portavoces de ambas formaciones, Rita Maestre (Más Madrid) y Pepu Hernández (PSOE), tras salir adelante las cuentas públicas con los votos de PP y Cs y la abstención de Vox.

Inicialmente, la izquierda tenía mayoría para oponerse a las cuentas públicas sin el voto mayoritario de Vox pero la ausencia no cubierta de Sabanés ha permitido validar el proyecto de presupuestos del equipo de Gobierno municipal.

Para Rita Maestre, lo ocurrido este lunes es un "profundo fraude democrático" y ha acusado al PP y Vox de valerse del hecho de que no se podía informar a la Junta Electoral de la renuncia de Sabanés durante el fin de semana para pactar la abstención de Vox sin atender la proporcionalidad de representación de cada formación en las últimas elecciones municipales.

Mientras, Pepu Hernández ha manifestado también su "indignación" ante el "tremendo fraude" acaecido este lunes y ha acusado a las formaciones de centro derecha de haber convertido el Pleno municipal en un "circo" donde se ha visto a los "domadores" de Vox, en alusión al PP, y a los "saltimbanquis", en referencia a Cs.

Preguntada Maestre por los medios de comunicación sobre si Más Madrid no podía haber pedido un pleno extraordinario para sustituir a Sabanés, la portavoz mediática de la formación ha dicho que los relevos siempre se producen en las sesiones ordinarias y que esa opción no era viable al no estar informada de la renuncia la Junta Electoral, pues su marcha se produjo oficialmente a las 18 horas del pasado viernes.

La edil de Más Madrid entiende que la estrategia de PP y Vox ha "violado la democracia" por no respetar la composición del Pleno mediante una "negociación" para la abstención del grupo liderado por Javier Ortega-Smith, un "juego desconocido" para el resto de la cámara y "a espaldas de la ciudadanía".

De hecho, ha defendido que "lo normal" es que ante la ausencia de uno de los concejales de uno de los bloques políticos, el arco parlamentario contrario decida que uno de sus representantes no acuda a votar para respetar las mayorías resultantes de las elecciones. "Es un fraude y vamos a impugnar", ha lanzado.

Mientras, el portavoz del grupo socialista ha explicado que sus concejales se han ausentado de la votación de los presupuestos porque "no podían participar en ese juego" tramado por PP, Cs y Vox. De hecho, ha dicho que con lo ocurrido en el Pleno la práctica política queda "desprestigiada de forma muy especial".

De momento, su formación ha dicho que se limitan ahora de denunciar públicamente que para el PSOE la aprobación del presupuesto se hace en "fraude democrático" y valorará la opción de impugnar el acuerdo.

