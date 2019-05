Más Madrid quiere un Plan V como el Green New Deal de la "jefaza" Ocasio-Cortez y "descarbonizar la economía"

Publicado 13/05/2019 21:08:22 CET

El candidato de Más Madrid Comunidad Héctor Tejero (número 5 de la plataforma) ha explicado que quieren un Plan V para la región como el Green New Deal de la "jefaza" congresista norteamericana Alexandria Ocasio-Cortez mientras que la candidata de Más Madrid ciudad Inés Sabanés (número seis) ha puesto en el centro la necesidad de "descarbonizar la economía".

En un acto en Madrid Río con los candidatos Manuela Carmena e Íñigo Errejón, donde han presentado no un programa medioambiental sino una "candidatura verde como la de Más Madrid", Héctor Pérez --vallecano, investigador contra el cáncer y que ha renunciado a un contrato indefinido por el compromiso que supone incorporarse a la propuesta de Errejón-- ha identificado el cambio climático como "la mayor amenaza de los próximos años". "No es normal esas olas de calor ni el incendio que mató a cien personas en Grecia ni que en febrero estemos en manga corta. No es buen tiempo, es el síntoma de que algo no va bien y que puede ir a peor si no hacemos algo", ha lanzado.

"LA ECOLOGÍA COMO UNA COSA DE PIJOS"

Tejero ha recordado que hace años se decía que "esas cosas de la ecología y de lo verde era una cosa de pijos y que no era importante de verdad" cuando la realidad es que las más afectadas serán las clases más humildes. Pero también "hay buenas noticias, que la gente se está movilizando" empezando por los jóvenes. Y en esto ayudará el Plan V, "'v' de verde y de ganar, de victoria".

"No hay tiempo, hay que actuar ya", ha defendido Inés Sabanés porque "no hay un plan b ni un planeta b". En estos cuatro años el Ayuntamiento ha trabajado "contra viento, marea y un gobierno regional" y lo seguirán haciendo si los madrileños les vuelven a dar su confianza el 26M.