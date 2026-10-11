Más Madrid quiere recordar al opositor Alexéi Navalni con una placa a instalar alrededor de la embajada rusa

Archivo - Flores, una fotorgrafía y velas en un homenaje a Alexei Navalni, frente a la embajada de Rusia en España, a 3 de marzo de 2024, en Madrid (España). Durante el homenaje, que se celebra dos días después del funeral del líder opositor ruso, se ha r - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid propondrá en el Pleno de Chamartín que se celebrará este miércoles una placa en memoria del activista y político ruso Alexéi Navalni, "gran defensor de los derechos humanos, asesinado por envenenamiento en una de las cárceles rusas", e instalarla en un banco situado en los alrededores de la embajada rusa en Madrid.

Desde el principal grupo de la oposición han recordado que Navalni fue "galardonado en numerosas ocasiones por su compromiso con la democracia y la libertad de expresión". "Después de su muerte numerosas capitales han llevado a cabo iniciativas para mantener viva su memoria, poniendo su nombre a espacios públicos o con instalaciones o placas conmemorativas, siempre cerca de las embajadas de la Federación rusa", han argumentado ante la proposición presentada en el Pleno.

El 16 de febrero de 2024 el servicio penitenciario de Yamalia-Nenetsia anunciaba la muerte del opositor ruso Alexéi Navalni, que se encontraba cumpliendo una pena a 19 años de cárcel por extremismo y encarcelado desde su regreso a Rusia en 2021.

Navalni, de 47 años, figuraba en la lista de individuos y organizaciones involucradas en activistas terroristas o extremistas en la Rusia de Vladimir Putin. Fue detenido en enero de 2021 cuando regresaba a Moscú desde Berlín, donde había estado recuperándose de un envenenamiento que él y gobiernos occidentales atribuyeron al servicio de seguridad de Putin.

En agosto de 2023 un tribunal de Móscú condenaba a Navalni a 19 años de prisión por extremismo, una condena que debía cumplir bajo un régimen especial. A principios de enero, el disidente fue puesto bajo régimen de aislamiento tras ser trasladado de cárcel a una prisión de Yamalia-Nenetsia.

Navalni denunció entonces que las autoridades rusas "aprovechaban cualquier pretexto" para imponerle el aislamiento y denunció las condiciones en las que se encuentra recluido. Su entorno alertó entonces de que el opositor estuvo casi tres semanas en paradero desconocido después de que no compareciera en sucesivas vistas judiciales.