Más Madrid reclama "el sistema más adecuado técnicamente" para dar sombra en la Gran Vía de Villaverde

Archivo - Toldos instalados por el Ayuntamiento de Madrid en la Puerta del Sol - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Almeida ya ha confirmado que los toldos de Sol tienen "vocación de continuidad y permanencia"

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid llevará al próximo Pleno del distrito, que tendrá lugar este lunes, una proposición que reclama "el sistema más adecuado técnicamente" para dar sombra en la Gran Vía de Villaverde.

Lo hace con la vista puesta en el próximo verano y especialmente en las fiestas populares. La proposición de Más Madrid coincide con la reciente confirmación por parte del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, de que los toldos de la Puerta del Sol tienen "vocaciones de continuidad y permanencia".

Almeida afirmaba días atrás que los toldos "han sido una solución satisfactoria para la Puerta del Sol desde el punto de vista de respeto patrimonial, desde el punto de vista estético y también desde el punto de vista de las condiciones climatológicas" porque "han cumplido los objetivos".

"Y se quejan los grupos municipales de la oposición de la sombra que dan los toldos de Sol pero me gustaría que me explicaran la sombra que daba cuando ellos gobernaban. Todavía no nos han explicado por qué no plantaron ni un geranio en la Puerta del Sol, por qué no pusieron ni una miserable sombrilla, por qué no eliminaron el tráfico como hemos hecho nosotros", espetaba el alcalde contra el principal grupo de la oposición.