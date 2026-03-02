Más Madrid reclama a Zarzalejo un acuerdo para aumentar al 1% del PIB la financiación a universidades públicas

La nueva consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, María Mercedes Zarzalejo, durante un pleno de la Asamblea de Madrid - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha reclamado a la nueva consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, un acuerdo con la comunidad educativa para que la financiación de las universidades públicas alcance el 1% del Producto Interior Bruto (PIB).

Se trata de una Proposición No de Ley (PNL) anunciada por Bergerot en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este lunes, marcada por la comparecencia este jueves de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ante el Pleno para informar sobre los cambios en su Ejecutivo tras la entrada de Zarzalejo en sustitución de Emilio Viciana.

"La retirada de la ley infame de universidades no es suficiente, hay que garantizar una financiación digna que nos permita alcanzar una inversión en universidades igual al 1% del PIB madrileño, es decir, más del doble de lo que se está destinando actualmente. Y también hay que garantizar una inyección inmediata de 300 millones de euros al año", ha planteado Bergerot, quien ha afirmado que no hay "igualdad de oportunidades" para los hujos de familias trabajadoras "sin inversión pública en la universidad".

Sobre la comparecencia de Ayuso, Bergerot ha afeado que "quince días después del cese de Viciana" no se haya nombrado viceconsejero ni directores generales tras la renuncia de los cercanos al exconsejero.

Así, ha adelantado que este jueves reclamará a Ayuso "un giro de 180 grados en la política educativa y en particular la universitaria" además de exigir que "rinda cuentas". "Está acorralada por muchos casos, no solo por el gobierno en descomposición, sino por el caso del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, acusado de acoso laboral y sexual, con los chanchullos del novio que están rodeando a la presidenta y como la presidenta cada vez está más encerrada en su búnker", ha rematado.

PP INSSITE EN QUE ES A PETICIÓN PROPIA

Por su parte, el portavoz del PP en la Cámara de Vallecas, Carlos Díaz-Pache, ha recalcado que la comparecencia de Ayuso este jueves es a petición propia y ha augurado que en el Pleno explicará cómo se "dará un impulso" al área de la mano de la nueva consejera.

"Desde luego, después de tres años de legislatura y de un 97% del programa político cumplido o en marcha, pues es un momento para hacer balance y para comentar qué va a ser de este último año de la legislatura", ha indicado.

Preguntado específicamente el marco de financiación universitaria, Díaz-Pache, ha afirmado que tanto el Gobierno regional como el Grupo Parlamentario han estado trabajando "en la creación de ese marco" que ha sido "uno de los caballos de batalla en la política universitaria" del Ejecutivo regional. "Se necesita un marco de financiación más estable y plurianual", ha recalcado.

PSOE CRITICA LA GESTIÓN DE VICIANA

Por su parte, la portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, ha criticado la gestión del equipo anterior de la Consejería y a Ayuso dejar "en manos de unos pijos la gestión de 7.000 millones de euros para la educación madrileña".

"Han llevado a la asfixia a las universidades públicas, han maltratado a todo el personal, no han creado cientos de miles de plazas de formación profesional a las que se comprometieron y han destrozado la educación pública", ha afirmado Espinar.

A renglón seguido, ha asegurado que no se les "lamina" por esta gestión sino por ser incapaces de "imponer su ley ultraliberal universitaria al más puso estilo 'trumpista'".

VOX VE UN "FRACASO" EN EDUCACIÓN

Por último, el portavoz adjunto de Vox Íñigo Henríquez de Luna ha afirmado que el "fracaso" en materia educativa del Ejecutivo regional es "algo muy patente y no solamente por el señor Viciana y esa camarilla que se había creado".

"Sinceramente pues yo creo que la calidad educativa en la Comunidad de Madrid va para abajo, la calidad de la educación universitaria va para abajo", ha afirmado el parlamentario de Vox.

Entiende que la presidenta autonómica no tiene que rendir cuentas por "cambiar a un consejero o a otro" sino por la situación en la que está la educación y la universidad. "Nos gustaría que también se apostará por la excelencia en la designación de los consejeros y no solamente por el blindaje y por el fichaje de personas de la máxima confianza", ha concluido.