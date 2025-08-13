Más Madrid reivindica a los bomberos en huelga "con convenio caducado" y aprecia que "aún así están protegiendo vidas"

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot. - Ricardo Rubio - Europa Press

Exige un plan de limpieza y prevención de zonas donde el monte se mezcla con las viviendas

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha reivindicado este miércoles a los bomberos de la región que se mantienen en huelga "con un convenio caducado desde 2008" y ha apreciado su labor durante los incendios de estos días porque "aún así están protegiendo vidas".

En un vídeo remitido a los medios de comunicación, ha remarcado que "sin prevención, sin medios y con plantillas precarizadas, el riesgo se multiplica" y ha criticado los salarios de "apenas 1.300 euros al mes y más de 30 plazas sin cubrir".

Bergerot ha lanzado al Gobierno regional que "no hay que despedir a los bomberos forestales tras el verano", sino que, a su juicio, "es mejor tenerlos contratados todo el año". "Trabajo de prevención hay de sobra", ha expresado.

"Lo que falta es voluntad política. Pero Ayuso prefiere responsabilizarles de los incendios antes que garantizar salarios dignos, medios adecuados y una prevención real. Y eso, en Madrid, se traduce en más hectáreas arrasadas, más peligro y más vidas en riesgo", ha manifestado.

En este sentido, Bergerot ha afirmado que hay "medidas sencillas y eficaces que podrían marcar la diferencia" en lo que a la prevención de incendios en la Comunidad de Madrid respecta. Ha reclamado un plan de limpieza y prevención de zonas donde el monte se mezcla con las viviendas que coordinen los ayuntamientos y ha hecho hincapié en que hay que "prevenir todo el año".

Al hilo, la diputada autonómica ha demandado crear cortafuegos en "zonas críticas", podas y limpiezas periódicas, limpieza alrededor de infraestructuras clave y sustituir árboles inflamables por "especies autóctonas que frenan el fuego".