Más Madrid reprocha a Ayuso quedarse "callada" ante Trump y no atreverse "a decir que aniquilar a un pueblo está mal"

Archivo - La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, durante el pleno de la Asamblea de Madrid - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha reprochado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quedarse "callada" ante el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y no atreverse "siquiera a decir que aniquilar a un pueblo está mal".

"Este martes Trump amenazó con destruir una civilización entera. Este martes Trump amenazó con aniquilar un país de 90 millones de habitantes, y lo que hizo la derecha española fue pedir sensatez", ha reprochado Bergerot en la sesión de control de la Asamblea en alusión al mensaje en redes del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a quien ha tachado de "cobarde" por no poner el nombre del líder estadounidense.

Bergerot ha acusado a Ayuso de ser "igual de cobarde" al permanecer callada tanto con el "genocidio en Palestina" como con los "250 asesinatos de Netanyahu en el Líbano" y de "espaldas al pueblo español que se ha puesto desde el minuto 1 del lado de la paz".

Así, ha planteado que en este momento el panorama se divide en dos partes, un lado con "los pueblos del mundo pidiendo paz" y otro con la derecha española. "Si ustedes no se atreven ni siquiera a decir eso, señora Ayuso, ustedes no están capacitados para gobernar este país y no deberían ser capaces de mirarse al espejo cada mañana", ha rematado.

Tras ello, en su intervención, Ayuso ha cuestionado que si estar "callado es ser cómplice", Bergerot lo es de "cada éxodo de país comunista que ha mandado a millones de personas a vivir a España y a la Comunidad de Madrid huyendo de sus políticas de miseria y de hambre". "¿Les hago responsables entonces?", ha preguntado.