Más Madrid reprocha al Gobierno de Ayuso ser "el más cruel de toda España" con los menores migrantes y exige "humanidad"

Archivo - La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, durante el pleno de la Asamblea de Madrid - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, reprochado al Gobierno de la Comunidad de Madrid, encabezado por Isabel Díaz Ayuso, ser "el más cruel de toda España" con los menores migrantes no acompañados y le ha exigido "humanidad".

Bergerot ha lanzado estas críticas ante los medios de comunicación antes de participar en unas jornadas de trabajo sobre comedores escolares y al ser preguntada por las acciones que estudia el Ejecutivo autonómico contra el Gobierno central por rechazar la repatriación de menores no acompañados a los que tacha de "conflictivos".

"Recordemos que la Comunidad de Madrid es la comunidad autónoma más rica de toda España y que debería medirse no solo por esa crueldad, sino por la humanidad de un gobierno que represente realmente al pueblo madrileño", ha respondido Bergerot.

Ha cuestionado que el Ejecutivo autonómico "más rico" de España no pueda hacerse cargo de 86 niños y adolescentes y ha exigido, además de que se haga cargo de ellos, que lo haga "en las condiciones dignas necesarias".

Considera que las actuales en centros como Hortaleza o La Cantueña son de hacinamiento y separación de centros urbanos. "Ahí es donde falla que puedan tener un cuidado digno y una integración en la participación de la vida madrileña", ha rematado.