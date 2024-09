Más Madrid responde a la 'Ley Mbappé' proponiendo eliminar algunas deducciones y "reconstruir" la progresividad en IRPF

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha presentado este miércoles su enmienda a la totalidad a la conocida como Ley Mbappé --la deducción de un 20% a inversores extranjeros que pasen a cotizar en la región-- en la que proponen la eliminación de varias deducciones y el aumento de los mínimos personales y familiares para "reconstruir" la progresividad del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en su tramo autonómico.

El texto lo han presentado este miércoles en la Asamblea de Madrid la portavoz del partido en la Cámara, Manuela Bergerot, y el diputado Eduardo Gutiérrez. "No se puede seguir perdonando impuestos a los ricos mientras desmantela todos los servicios públicos que necesitamos los madrileños", ha lanzado.

Ha planteado la enmienda como un "primer paso" en la búsqueda de que Madrid deje de "perdonar" al 5% de los "más ricos" esos "4.500 millones de euros". Estos escalones incluye cuestiones como que desaparezcan deducciones a quienes invierten o compran acciones en bolsa e incluyan ayudas de 2.000 euros a esas familias monoparentales por hijo o hija y además "equiparamos por nacimiento las ayudas por adopción de un hijo o una hija".

Concretamente, según figura en el texto al que ha tenido acceso Europa Press, se plantea suprimir las deducciones por inversión en la adquisición de acciones y participaciones sociales de nuevas entidades o de reciente creación; así como las de las inversiones realizadas en entidades cotizadas en el Mercado Bursátil.

En el caso de los mínimos, además de aumentar el general hasta los 6.105 (+150 euros respecto a lo actual) también sugieren aumentar los vinculados al nacimiento del primer hijo y del segundo, al tiempo que se propone un incremento de 2.000 euros anuales adicionales por cada nuevo descendiente en el caso de familias monomarentales.

Asimismo, se plantean cambios en las deducciones con incrementos en las vinculadas al nacimiento o adopción de hijos o el cuidado de ascendientes. En materia de vivienda sugieren que la deducción que aplica por el arrendamiento de la vivienda habitual aumente de cuantía y sea aplicable hasta los 40 años, cuando hasta ahora es hasta los 35; y que la aplicable por el pago de intereses de préstamos para comprar vivienda para menores de 30 años pase a ser hasta los 40.

LA LEY MBAPPÉ

La Ley Mbappé crea una deducción del 20% en el tramo autonómico del IRPF para las inversiones no inmobiliarias de aquellas personas que se establezcan fiscalmente en la Comunidad de Madrid tras haber vivido como mínimo los últimos cinco años fuera de España.

Deberán mantener esta residencia fiscal en la región durante un mínimo de seis años y deberán hacer su inversión el mismo año en el que la cambien para poder acceder a este incentivo.

Asimismo, el contribuyente deberá mantener esta inversión adquirida durante un plazo de seis años y la deducción podrá ser aplicada en el ejercicio en el que se produzca la inversión y "en los cinco ejercicios siguientes inmediatos y sucesivos en el caso de insuficiencia de cuota íntegra".

En el caso de que sea en acciones de entidades no cotizadas, no podrán estar constituidas ni domiciliadas en paraísos fiscales y el inversor no podrá aglutinar junto a su cónyuge o personas con parentesco de hasta segundo grado más de un 40% del capital de la empresa. Tampoco podrá tener funciones ejecutivas, de dirección o tener relación laboral con la misma.

En la exposición de motivos el Ejecutivo autonómico recoge que dos de cada tres euros que llegan a España como inversión desde el extranjero lo hacen a proyectos que se realizan en la Comunidad de Madrid y que estos flujos han tenido un crecimiento anual en la última década en la autonomía del 9,7% frente al 8% estatal.

"En un contexto de fuerte competitividad internacional es importante mantener una posición protagonista en la captación de estos flujos monetarios y generar incentivos", recoge el Anteproyecto.

Esta norma, según explicó el portavoz de los 'populares' en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, llegará al Pleno en su primera sesión de octubre. A diferencia de en la pasada Legislatura, el PP tiene garantizada su aprobación por la mayoría absoluta que consiguió en las elecciones autonómicas del 28 de mayo de 2023.

La anterior vez que llegó al hemiciclo, aún dependían de los votos de Vox para armar una mayoría. Los de Rocío Monasterio tumbaron la propuesta con el mismo argumento que mantienen a día de hoy: que no se debería dotar de una ventaja fiscal a un extranjero si no la tiene un nacional.