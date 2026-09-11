Más Madrid tacha a Ayuso de "corrupta" y afirma que el Madrid "de los barrios" se rebelará "contra el de los áticos"

1116108.1.260.149.20260911103720 La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, durante el debate sobre el Estado de la Región en la Asamblea de Madrid, a 11 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha tachado este viernes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de "corrupta" y ha afirmado que el Madrid "de los barrios" se rebelará "contra el de los áticos" para decirle "hasta nunca en mayo de 2027".

"Le digo a la cara lo que está deseando decirle toda España: usted es una corrupta. Entérese, no nos importa dónde vive, ni con quién, ni a dónde manda bordar sus toallas. Lo que nos importa es que se lo pague de su bolsillo, lo que nos importa es que no nos robe", ha espetado la portavoz del partido regionalista en la Asamblea, Manuela Bergerot, en el segundo día del Debate sobre el Estado de la Región.

La polémica del de 6,3 millones de euros comprado por la Comunidad de Madrid en Chamberí para servir como "oficina temporal" de Ayuso mientras se hacían obras en la Real Casa de Correos ha centrado la intervención de la líder de la oposición.

Bergerot ha cargado contra las "prioridades" de la presidenta, destacando que el 7 de abril de este año comenzaba la huelga de educadoras infantiles por unas "condiciones dignas" --que continúa hoy-- y una semana más tarde Planifica Madrid compraba el ático de 485 metros cuadrados "con vistas a la casa de su madre".

Así, ha incidido en los cambios de versión sobre el ático que percibe en el discurso de la presidenta, desde la "oficina temporal", a las "recepciones oficiales", a la "culpa del consejero de Presidencia" o a que ella "no sabía nada", pero al tiempo "ella misma avisó" al presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo.

"¿Con qué versión se ha despertado hoy? ¿Llegó a dormir ahí? Presidenta, diga donde están los papeles de Planifica Madrid o vamos a pensar que los están fabricando mientras hablamos", ha lanzado la portavoz parlamentaria, quien ha instado a la presidenta a ser "valiente" y a "desclasificar los papeles del ático".

Bergerot ha rechazado pedir su dimisión --como hace el PSOE-- por el ático porque entiende que no tiene "el valor" de hacerlo si no lo hizo tras las residencias en el Covid o el recorrido judicial de su pareja, Alberto González Amador. Por contra, le ha pedido que se presente para que la ministra de Sanidad, Móncia García, le gane las elecciones en 2027.

"VIVIR A TODO TRAPO CON EL DINERO DE LOS DEMÁS"

La líder de la oposición ha proseguido acusando a Ayuso de llegar a Madrid con el único proyecto de "vivir a todo trapo con el dinero de los demás". "Esa es la constante que resume toda su trayectoria política, desde las suites de Sarasola hasta el ático de la Calle Martínez Campos, pasando por los viajes con gastos pagados a Miami, Nueva York y México", ha planteado.

Entiende que "de eso iba el ático de los 6,3 millones" de poder mudarse al ático que veía "desde la casa de sus padres" de niña y vivir "como una aristócrata".

"(Está) Cuestionada en su propio partido, con miedo de que le hagan un Cifuentes y le obliguen a salir de la política por la puerta de atrás. Presa de su soberbia y su sentimiento de impunidad. Temerosa de que los que mandan de verdad le digan que su tiempo se acabó y la cambien por otra", ha subrayado.

DINERO PARA UN ÁTICO O F1 PERO NO PARA BOMBEROS

Bergerot ha continuado afeando que en Madrid haya "dinero para comprarle un ático de 6,3 millones a la presidenta", pero no para que los bomberos "cobren un sueldo digno todo el año".

"Cuando el peor incendio de nuestra historia llegó a la Sierra Oeste usted se lavó las manos y cedió el mando al Gobierno de España", ha reprochado a la mandataria regional, a quien también ha afeado que convirtiera "a tierra quemada" por el incendio de la Sierra Oeste en un "plató de televisión" para "hacerse fotos" mientras "toda España hablaba del escándalo de su ático".

Para Bergerot, el origen de la concatenación de "catástrofes grabadas con el teléfono" es la emergencia climática a raíz de la quema de combustibles fósiles, por lo que cree que hay que adaptar los servicios públicos.

"Con 63 millones de euros se pueden pagar 70.000 aires acondicionados. Se lo digo en su idioma para que me entienda: 70.000 familias podrían tener aire acondicionado por el precio de diez áticos. Lo que nos falta es un gobierno que entienda dónde están las prioridades", ha reclamado.

La líder de la oposición ha puesto el foco en que la región "solo produce el 5% de la electricidad que consume" y negado que Castilla pueda ser "la pila de Madrid". "Tenemos el potencial de producir energía barata y soberana en cada tejado y tenemos que aprovechar ese potencial para bajarle la factura de la luz a la gente y alimentar la industria verde del futuro", ha proseguido para anunciar que su formación propondrá una ley para que los parkings, edificios públicos y superficies comerciales y logísticas tengan paneles solares en sus tejados.

Más Madrid ha criticado, a continuación, que Ayuso proponga como "proyecto estrella" un Gran Premio de Fórmula 1 en una región en la que "más de la mitad de los trabajadores ganan menos de 1.500 euros al mes". Ha destacado cómo la entrada en grada más barata "cuesta 700 euros, las experiencias VIP se venden a 1.000, 2.000 o 3.000 euros".

"Las prioridades están claras: hay dinero para construir un circuito de Fórmula 1 a toda prisa pero no hay dinero para que los centros de salud de Parla, Leganés, Aranjuez, Getafe o Carabanchel Alto tengan médicos", ha lanzado la líder regionalista.

REIVINDICA A MÓNICA GARCÍA COMO MINISTRA

Como parte de su intervención ha sacado pecho de los gobiernos locales de Más Madrid en la región, sacando pecho de cuestiones como la transición ecológica, la movilidad, el feminismo o la educación.

En contra, ha acusado al PP de conocérsele en la política local porsostener al alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, acusado de acoso laboral y sexual y la de Alcalá de Henares,Judith Piquet, procesada por presunta infidelidad en la custodia.

En este punto ha pasado a reivindicar a la ministra de Sanidad, Mónica García, --en la bancada de invitados-- contraponiéndola a Ayuso. "Hay quien utiliza lo público para servirse y hay quien lleva toda la vida sirviendo. Eso es Mónica García: el espejo en el que usted no se puede mirar", ha loado tras afirmar que será la próxima presidenta autonómica.

Ha celebrado el paso de García por el Ministerio ante una situación de la Sanidad madrileña en la que ya hay más de 1 millón de personasen lista de espera al tiempo que "lo único que va a mejor son las cuentas del Grupo Quirón".

"Con Ayuso lo único que va a mejor son las cuentas del Grupo Quirón, porque han montado un sistema opaco de intercambio de pacientes hecho a medida de sus beneficios", ha cargado.

RECLAMA QUE SE ACOJAN A LAS MENORES

Bergerot ha comenzado su intervención poniendo la mirada en Ceuta, recordando los 141 fallecidos entre los días 30 y 31 de julio "intentando llegar a territorio español". "Lo que vive Ceuta desde entonces es una emergencia humanitaria, una emergencia humanitaria que ninguna ciudad de 80.000 habitantes puede resolver por sí sola", ha lanzado.

En este punto se ha dirigido a Ayuso, para decirle que si "le importa Ceuta", sea "solidaria" y acoja a "todos los niños, niñas y demandantes de asilo".

Ha negado que en Madrid "sobre gente" y que el problema de los servicios públicos sea la migración, por lo que ha anunciado que registrarán una reforma fiscal para combatir la "concentración de la riqueza" y el "capital ocioso". "Redistribuir la riqueza es proteger la economía", ha zanjado.

Por último, en materia de vivienda ha pedido un impuesto disuasorio a la compra de vivienda usada a partir de la tercera vivienda, la regulación de los alquileres --incluyendo los de temporada-- y precios máximos a los alquileres a la vivienda para que "deje de ser una inversión para la clase rentista".