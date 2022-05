Más Madrid tilda de despropósito trasladar la Casa Grande de Ciudad Lineal a Hortaleza cuando es un recurso de cercanía

MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Infancia y Educación de Más Madrid en el Consistorio, Carolina Pulido, ha tildado de "nuevo despropósito del Ayuntamiento" el traslado de la Casa Grande de Ciudad Lineal al distrito de Hortaleza cuando "tiene que ser un recurso de cercanía".

Hasta ahora eran cuatro los espacios familiares existentes en la ciudad, abiertos en el anterior mandato "para apoyar a las familias en los primeros años de crianza, que suelen ser los más complicados". "Tienen una amplia demanda en todos los distritos en los que se ubican y en la mayoría de las ocasiones con una larga lista de espera", ha descrito la concejala en declaraciones a Europa Press.

"El objetivo sería ampliarlos, no reducirlos", ha argumentado Pulido, que ha detallado que la Casa Grande de Ciudad Lineal atiende de media a unas 400 familias al año, "que se van a ver privadas de este recurso".

TRASLADO A HORTALEZA

El Ayuntamiento de Madrid trasladará la Casa Grande de Ciudad Lineal a "un nuevo edificio de titularidad municipal ubicado a diez minutos en el distrito de Hortaleza, en el que también se encuentra un Centro de Apoyo a las Familias", informaba días atrás el Gobierno municipal.

El traslado se realizará en la primera semana de mayo "siguiendo la estrategia de acercar entre sí los recursos para familias y juventud para impulsar la coordinación entre los profesionales y prestar una atención integral a las familias".

Para Pulido, esto no es más que "un despropósito porque este tiene que ser un recurso de cercanía y las familias, con estas criaturas tan pequeñas, no van a poder desplazarse para se atendidas en un distrito que no es el suyo".

Más Madrid ha cargado contra "un cierre que se ha disfrazado de traslado, a casi 4 kilómetros andando de la ubicación actual de la Casa Grande de Ciudad Lineal". "No vamos a permitir que las familias de Ciudad Lineal pierdan esta oportunidad de encuentro y construcción colectiva", ha advertido el grupo municipal. Las familias se concentrarán ante el Pleno de Ciudad Lineal este jueves 5 de mayo.

LAS CASAS GRANDES, RESULTADO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Las primeras cuatro Casas Grandes en la ciudad, puestas en marcha durante el mandato anterior, fueron fruto del proceso de presupuestos participativos impulsado por 'Madrid Cría: Derecho a Jugar'.

Era el primer paso para construir una red de espacios familiares que permitiera el encuentro entre familias con menores de cuatro años en lugares adecuados para el juego y la experimentación, con el acompañamiento de profesionales de la psicología y la pedagogía, ha recordado Más Madrid.

Los cuatro equipamientos eran los de Carabanchel (calle Monseñor Oscar Romero, 4), Villa de Vallecas (Virgen de las Viñas, 11), Ciudad Lineal (Germán Peréz Carrasco, 65) y Tetuán (Numancia, 21). Alrededor de 3.000 familias han utilizado cada año las cuatro Casas Grandes en los dos últimos años.