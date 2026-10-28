Más Madrid traslada su pésame a las familias de los fallecidos y su apoyo a los servicios de emergencias

Archivo - La portavoz del grupo parlamentario de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha trasladado este miércoles su pésame a las familias de los fallecidos y los heridos y también su apoyo a los servicios de emergencias desplegados en el accidente ferroviario de Toledo.

"Siguiendo con mucha preocupación el accidente entre dos trenes en la línea Madrid - Andalucía. Todo mi apoyo a los servicios de emergencia que ya trabajan sobre el terreno. Mi pésame y mi cariño a las familias de los fallecidos y heridos", ha manifestado la portavoz de la formación en la Asamblea, Manuela Bergerot.

Alrededor de las 8.55 horas se producía el impacto en la localidad toledana de Urda, donde ha chocado un AVE contra un Iryo en la línea Madrid-Sevilla. La cifra de personas fallecidas podría ascender a medio centenar, aunque dicha cifra no es aún oficial y se basa en primeras estimaciones sobre el terreno.