Más Madrid y Unidas Podemos no confían en los datos de la Comunidad mientras que PP ve "lamentable" que duden

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios de Más Madrid y Unidas Podemos han indicado este martes que no confían "de nada" en los datos epidemiológicos de la Comunidad de Madrid, que traslada que están mejorando, mientras que el PP ha tachado de "lamentable" que duden de ellos.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, La portavoz de Unidas Podemos, Isa Serra, ha indicado que no confía "nada" en el Gobierno ni en los datos que traslada "porque ya no se hacen tantas PCR como antes", lo que cree que se debe a la bajada en la tasa de contagios y a que la Comunidad está aportándolos "días más tarde".

Por su parte, el portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, ha indicado que esos datos se deben poner "en cuarentena" "por el retraso en la notificación de resultados de PCR, porque no se han notificado resultados de los test antígenos en los barrios "confinados", y porque el Ejecutivo autonómico "ya no realiza PCR a contactos estrechos". "Que los contagios estén debajo de la mesa no significa que no existan", ha lanzado.

A continuación, el portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, ha recordado que esta tarde se produce otra reunión entre la Comunidad y el Ministerio de Sanidad, donde espera que contrasten sus datos y puedan "demostrar que efectivamente lo que hay es una mejora", lo que sería "la mejor de las noticias"; mientras que la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, ha trasladado que no tiene "razones" para no creer en los datos de la Comunidad.

Ante estas críticas de los partidos de la oposición de izquierda, el portavoz del PP, Serrano ha rechazado "categóricamente" las "interpretaciones" y ha señalado que la diferencia en la realización de PCR "de una semana a otra es nimia" y que las medidas de su Gobierno reflejan datos "positivos" con menos ingresos hospitalarios y menos contagios.

"Lo verdaderamente chocante es que cuando los datos subían nadie lo cuestionaba y ahora los cuestionan. Con esto a quien se cuestiona no es la Consejería de Sanidad sino a los profesionales sanitarios de la Consejería y de los hospitales", ha lanzado el 'popular'.