Más Madrid ve la regularización de migrantes una "reparación" de una sociedad que se ha "aprovechado de vulnerabilidad"

Archivo - La nueva portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) - Más Madrid ha celebrado este martes el anuncio del Gobierno de la regularización extraordinaria de migrantes por real decreto y la ha calificado de "reparación" por parte de una sociedad que se ha "aprovechado de la vulnerabilidad de cientos de miles de personas para pagar menos, explotar laboralmente, negar la atención médica y convertirlos en personas sin derechos".

Así lo ha planeado la portavoz de la formación en la Asamblea, Manuela Bergerot, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación valorando el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y Podemos que permitirá solicitar esta regularización entre principios de abril y el 30 de junio.

"El Gobierno ha dado un paso decisivo para la vida de 500.000 personas que tenían su vida paralizada y que van a dejar de ser tratadas como ciudadanos de segunda gracias al trabajo de los colectivos que han peleado tantísimo por esta iniciativa legislativa popular", ha defendido Bergerot, quien ha afirmado que "medio millón de personas van a salir de la clandestinidad administrativa".

Asimismo, ha afirmado que aquellos que critican la medida son "los mismos que se ponen de perfil" ante las actuaciones del servicio migratorio de Estados Unidos por orden de su presidente, Donald Trump.

Ha afirmado que ellos "llevan años beneficiándose de esa explotación" y "señalando a los de abajo". "Y frente al ruido que intenta hacer la extrema derecha hay que decir algo muy claro. Ninguna persona es ilegal y ningún derecho se negocia", ha apostillado.