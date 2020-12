Más Madrid vota 'no' al presupuesto del "coche y el ladrillo" y que "mira más a la ultraderecha que al futuro"

PSOE insiste en que son presupuestos de oportunidad perdida porque "no son valientes" y se plegaron a la ultraderecha

El portavoz de Hacienda de Más Madrid en el Ayuntamiento, Jorge García Castaño, ha avanzado el 'no' de su grupo al proyecto de presupuestos de PP y Cs porque es "una grandísima oportunidad perdida", las cuentas del "coche y el ladrillo en extensión", que "miran más a la ultraderecha que al futuro".

Castaño ha comenzado su intervención en el Pleno de Cibeles recordando que, un día antes de Navidad, hay familias en la Cañada Real que llevan tres meses sin luz, "rehenes de las mafias y de la pasividad culpable de las administraciones".

Con dudas sobre el presupuesto en cuanto a la justificación económica de algunas enmiendas de Vox y ante la hipótesis de que no estén informadas por Intervención y asesoría jurídica, García Castaño ha destacado que Madrid es una "ciudad muy golpeada" por la crisis del coronavirus, donde más se sufrirá su impacto económico, pero se presenta un presupuesto que 'malgasta' el superávit heredado del gobierno de Ahora Madrid y la supresión de las reglas fiscales dictada por el Estado.

"Somos una plataforma ciudadana madrileña que pone por delante los intereses de los ciudadanos frente a los intereses partidistas, como demostramos en los Pactos de Cibeles", ha sostenido el concejal de Más Madrid, postura muy distinta a la de hace dos años, cuando tuvieron que "defender en el juzgado las inversiones frente al boicot constante de la oposición de Almeida y de las administraciones del PP".

NO LES GUSTA EL "PARA QUÉ" DEL PRESUPUESTO

A Más Madrid el presupuesto no les gusta, "no tanto por el cuánto sino por el para qué", la orientación del gasto y más en un contexto en el que "todas las ciudades están en procesos de transformación pero en Madrid no pasa, Madrid avanza a marcha lenta", con una "apuesta genérica por el coche y el ladrillo en extensión".

"No afrontan los principales retos en transición ecológica", por ejemplo, "sino que miran al pasado y arrastran los pies, miran más a la ultraderecha que al futuro", ha lamentado el edil, que ha llevado a Cibeles la "lucha de la extrema derecha contra las organizaciones sociales".

García Castaño ha mostrado su rechazo a que "la ultraderecha influya cada vez más, algo que no pasa en ninguna ciudad europea, ni en lo que ustedes (a la bancada del PP) llaman la civilización occidental".

También echan en falta en el presupuesto una apuesta por otra movilidad que no sea la protagonizada por el coche porque "no hay ni rastro de la red de carriles bici", más allá del transaccionado carril del eje de la Castellana.

LAS "CHIQUIPEATONALIZACIONES"

Y todo con dos formas de hacer oposición, con las "chiquipeatonalizaciones" ayer anunciadas como telón de fondo. "Mientras que el hoy alcalde correteaba en la legislatura anterior por Olavide diciendo que el desastre iba a llegar por perder 50 plazas de aparcamiento por ampliar aceras, les aseguro que (la portavoz de Más Madrid) Rita Maestre no correteará por las calles, no vamos a boicotear sino proponer que se hagan más", ha asegurado.

El edil de Más Madrid también ha reprochado que se estanquen las partidas de igualdad, cuando no se incluye un nuevo espacio de igualdad más, y denota "alergia a las organizaciones sociales", con la eliminación de las nominativas a la FRAVM, a asociaciones feministas y LGTBI, "entidades que han dado de comer, que trajeron el matrimonio igualitario y que hicieron barrios vivibles", entidades con las que todos los gobiernos anteriores han colaborado con ellas.

Igualmente en Más Madrid echan en falta una política de reequilibrio territorial. "Reequilibrio territorial es el premio que ayer mi compañero Félix López-Rey entregó en Usera", ha declarado, en referencia al reparto de un quinto premio de la lotería de 7 millones de euros.