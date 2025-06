Más Madrid vuelve a pedir que la Comunidad destine 1 millón de euros a la UNRWA España ante el "genocidio" palestino

UNRWA España cifra en 300 los muertos y en 2.600 los heridos en los "juegos del hambre" por la ayuda humanitaria en Gaza

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha vuelto a pedir que la Comunidad de Madrid destine 1 millón de euros al Comité Español de la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina (UNRWA).

Lo ha reclamado en declaraciones a los medios de comunicación antes de un acto por el Día del Refugiado que ha contado con la presencia de varias organizaciones que trabajan con el pueblo palestino y con la intervención de la directora del Comité Español de UNRWA, Raquel Martí.

Bergerot ha denunciado el "genocidio sobre el pueblo palestino por parte del Estado de Israel" y la "complicidad de las grandes potencias internacionales" y ha vuelto a reclamar esa ayuda regional a la UNRWA, que ya rechazó el Pleno de la Cámara cuando se llevó como Proposición no de Ley (PNL)

Este acto ha tenido lugar en el Edificio de Grupos Parlamentarios tras rechazar la Asamblea que tuviera lugar en una de las salas institucionales de la Cámara de Vallecas, aduciendo que el Grupo Parlamentario la había pedido con un fin distinto a este acto sobre Gaza.

"Para el PP madrileño, la señora Ayuso (presidenta de la Comunidad) y el señor Ossorio (presidente de la Asamblea) tener a los referentes de Amnistía Internacional, CEAR o de la UNRWA debe de ser llenar de dignidad este parlamento. Y les debe de parecer excesivo", ha ironizado.

Por su parte, la directora del Comité Español de la UNRWA ha cifrado en 300 los "asesinados" y en 2.600 los heridos a raíz de los "juegos del hambre" para conseguir acceder a la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza.

Lo ha trasladado antes de participar en la Asamblea de Madrid en un acto organizado por Más Madrid por el Día del Refugiado. Ha reprochado el "sistema perverso de distribución de ayuda humanitaria" en Palestina perfilado por Israel y Estados Unidos --en manos de empresas de seguridad privada-- por el que los ciudadanos tienen que "elegir entre ser asesinados intentando llegar a los alimentos o dejar que sus hijos mueran de hambre".

"Cuando la ONU estaba repartiendo alimentos a través de 400 puntos de distribución y cuando hemos demostrado durante el alto el fuego que éramos capaces de gestionar la entrada de 900 camiones de ayuda humanitaria diarias y repartirlos sin ningún problema entre la población", ha reivindicado, tras afear que se haya llegado a un punto en el que se tenga que pedir que este reparto "sea independiente y neutral", algo "esencial y básico".

Entiende que la situación actual de la Franja es "insostenible" y que la Comunidad Internacional no puede continuar "viendo cómo se está matando a toda la población de Gaza sin hacer nada".

Es por ello que ha apelado a los líderes mundiales porque "las palabras ya no son suficientes", ya que en los 20 meses de conflicto se ha demostrado que "no sirve de nada". "Tenemos que pasar a la acción, pedimos a los líderes que tomen todas las medidas necesarias para conseguir un alto el fuego y para que la ayuda humanitaria pueda alcanzar a todas las personas que lo necesiten en Gaza", ha recalcado.

Además, ha descrito cómo el sistema sanitario está "colapsado" en un territorio que cuenta con "miles de toneladas de basura en las calles sin recoger", lo que está creando una "epidemia de enfermedades que no pueden ser tratadas". Ha puesto el foco también en que "el 82% del territorio en Gaza está bajo órdenes de desplazamiento o órdenes militares de zonas prohibidas, con lo cual la totalidad de la población se tiene que dirigir a un espacio de 18 kilómetros cuadrados" donde "no hay agua, no hay alimentos y no quedan siquiera tiendas de compaña que repartir".