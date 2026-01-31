Matadero Madrid, entre los tres centros culturales imprescindibles de España. - AYUNTAMIENTO DE MADRID

La última edición de la clasificación del Observatorio de Cultura de la Fundación Contemporánea, correspondiente a 2025, sitúa a Matadero Madrid, centro de creación contemporánea del Ayuntamiento de Madrid, entre los tres primeros de 'Los Imprescindibles' de centros culturales a nivel nacional, solo por detrás de CaixaForum, del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona y a la par que la Fundación Juan March.

Además, con respecto a la clasificación nacional de 2025 sobre las instituciones y acontecimientos culturales más relevantes de España, Matadero Madrid asciende cuatro puestos frente al año pasado, hasta colocarse en la posición número nueve de un total de 110 reseñados, ha desgranado el Consistorio en un comunicado.

En el ranking de la Comunidad de Madrid, Matadero Madrid, junto a Nave 10, se mantienen en octava posición, entre "el top ten de lo mejor de la cultura en la región".

Asimismo, el Observatorio de la Cultura destaca organizaciones y proyectos culturales de toda España ejemplares por "su compromiso social y con el desarrollo sostenible".

Matadero Madrid sube una posición, situándose en séptimo lugar de esta clasificación. Como novedad este año, los panelistas destacan Centro Danza Matadero entre los seis nuevos proyectos culturales "más destacados". Este mismo espacio escénico asciende directamente a la decimoctava posición entre las institucionas madrileñas "más relevantes".

UN RECONOCIMIENTO AL TRABAJO MULTIDISCIPLINAR

Estos resultados reconocen el trabajo de este centro de creación contemporánea del Ayuntamiento que, a lo largo de 2025, ha ofrecido "una programación multidisciplinar" y dirigida a todo tipo de públicos.

El trabajo de Medialab Matadero asciende dos puestos y ha merecido también una sexta posición entre 59 propuestas culturales en formato digital. Se trata de un ranking que incluye también el Festival de Electrónica Visual y Realidades Extendidas L.E.V. Matadero, que en 2025 celebró en Matadero Madrid su séptima edición.

Precisamente, este festival ha sido reconocido por los profesionales del sector entre "las cinco primeras ferias y festivales de arte imprescindibles".

Para realizar este listado, se ha enviado un cuestionario a un panel formado por 980 profesionales de la cultura, editores, productores, promotores, galeristas y responsables de industrias culturales; comisarios de exposiciones, directores de festivales, gestores culturales, artistas y creadores de todos los campos y profesionales del sector, así como responsables de áreas e instituciones culturales de la administración pública central y local.

Los responsables de los proyectos reflejados en los distintos rankings de este informe son invitados a formar parte del panel en los años posteriores.