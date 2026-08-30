Matadero vuelve a los 90, de sesión de fotos de La Oreja de Van Gogh a la grabación de 'Sin documentos' de Los Rodríguez

Matadero se da una vuelta nostálgica por los 90 con una exposición dedicada a los grandes del cine y la música - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La fachada de la Nave 15 de Matadero Madrid se da una vuelta nostálgica por los años 90 con una exposición dedicada a los grandes del cine y la música de la década, desde la primera sesión fotográfica de La Oreja de Van Gogh hasta la grabación del 'Sin documentos' de Los Rodríguez.

Hasta octubre se puede disfrutar de 'Nada espontáneo. Una mirada a los 90', cuando las redes sociales no eran ni imaginadas. En tiempos de Instagram, Tik Tok o Facebook, que "han hecho que cada persona sea modelo en su propia realidad virtual", aterriza esta exposición que da buena cuenta de 'la pose' de las estrellas de la música y el cine.

"Esa década marcada por el artificio antes de la revolución digital es hacia donde mira el fotógrafo Jesús Ugalde en esta exposición en la fachada exterior de la Nave 15, que ofrece 21 retratos de las grandes personalidades del cine y la música del momento", ha explicado el Ayuntamiento de Madrid.

La primera sesión fotográfica de La Oreja de Van Gogh, la grabación del mítico 'Sin documentos' de Los Rodríguez o un instante del rodaje de 'Mujeres al borde de un ataque de nervios' de Pedro Almodóvar son momentos que el fotógrafo recoge en esta muestra.

Sus colaboraciones con sellos como Sony, Universal o Warner le dieron acceso preferente a algunos de los músicos más importantes del momento, como Alejandro Sanz, Rosana, Manolo Tena, Ketama o Ariel Roth. Todos ellos aparecen en esta exposición que incluye dos retratos inéditos en gran formato: Martirio sin sus características gafas de sol y Carlos Berlanga, travestido como Gala, mujer de Dalí.