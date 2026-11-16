El material electoral del 29N ya está preparado y comienza a salir hacia los colegios de Madrid

Trabajadores durante una visita al centro logístico electoral, en el Polígono La Garena, a 16 de noviembre de 2026, en Alcalá de Henares, Madrid (España). Este centro, gestionado por la Delegación del Gobierno, sirve de almacén para urnas, cabinas y otro - Alberto Ortega - Europa Press

ALCALÁ DE HENARES, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las urnas, las cabinas y los señalizadores ya están repartidos en la mayor parte de los colegios electorales de la Comunidad de Madrid; ahora es el turno del conocido como "material blando", toda aquella documentación, papeletas y sobres de votación que comienzan a salir del centro logístico de la Delegación del Gobierno en Alcalá de Henares para que todo esté preparado para las elecciones generales del 29 de noviembre.

La nave, situada en el polígono industrial de La Garena, concentra buena parte del trabajo que precede a la jornada electoral. Allí se reciben, clasifican, preparan y distribuyen los distintos elementos que necesitarán las mesas electorales en un operativo que maneja unos 65 millones de papeletas --59 millones al Congreso y seis para el Senado-- y casi 11 millones de sobres para ambas Cámaras.

El responsable de Procesos Electorales de la Delegación del Gobierno, Miguel Ángel Jiménez, ha explicado durante una visita a las instalaciones que el material se divide en dos grandes categorías. Por un lado el "material duro", que comprende urnas, cabinas y señalizadores ya en la mayoría de casos enviados a los colegios electorales. Y por otro el citado "material blando".

En las cajas de documentación se incluyen las actas, las listas numeradas de votantes y los sobres para la entrega de las actas. Junto a ellas se distribuyen las papeletas del Congreso y del Senado y los sobres correspondientes. Una de las mesas de la nave reproduce ya la disposición que tendrán las papeletas en los colegios, con las 14 candidaturas proclamadas para el Congreso y el orden establecido por las juntas electorales para los candidatos al Senado.

El reparto de este "material blando" ha comenzado ya y se intensificará a partir de este lunes, con una previsión de entre 1.000 y 1.200 cajas diarias. La Delegación espera que buena parte de las entregas esté completada entre esta semana y mediados de la próxima, aunque el trabajo se prolonga por la dispersión de los destinos y la existencia de numerosos paquetes pequeños.

La fabricación de las papeletas y su entrega a la Delegación se produjo después de la proclamación de candidaturas, lo que ha condicionado el calendario de preparación. Según ha detallado Jiménez, las papeletas y las cajas de documentación comenzaron a llegar a principios de la semana pasada y, desde entonces, se ha trabajado en su manipulado y distribución.

MÁS DE 7.600 MESAS Y CINCO MILLONES DE VOTANTES

El dispositivo logístico debe abastecer a 7.608 mesas electorales repartidas por los 179 municipios de la Comunidad de Madrid, lo que supone algo más de 500 mesas más que en las últimas elecciones celebradas en la región, las del Parlamento Europeo en 2024. De ellas, alrededor de 3.600 estarán en la capital y unas 4.000 en el resto de municipios.

El censo de votantes que acudirán a las mesas supera ligeramente los cinco millones de personas, a los que se suman alrededor de medio millón de españoles residentes en el extranjero. En comparación con las últimas elecciones generales, el censo ha crecido en unos 312.000 electores (+6%).

Para el voto presencial en los colegios se han preparado esos 65 millones de papeletas, mientras que el voto de los residentes ausentes cuenta con un procedimiento distinto, basado en juegos de papeletas engomadas que se remiten a la Oficina Provincial del Censo Electoral para su envío a los consulados y a los interesados.

La distribución de urnas también tiene en cuenta las particularidades de cada Cámara. Mientras uqe en el Congreso se coloca una urna por mesa, para el Senado se prevé una mayor disponibilidad, ya que su papeleta es de mayor tamaño y ocupa más espacio.

La planificación incluye también un dispositivo de respuesta ante posibles incidencias. En el caso de Madrid capital, donde se concentran unas 3.600 mesas, la Delegación habilitará un almacén temporal en tráileres desde el que se organizarán repartos en furgonetas, acompañados por la Policía Municipal, para atender cualquier falta de material que pueda producirse en los colegios.

En el operativo trabajan personal de distintos departamentos de la Delegación del Gobierno y empleados de las empresas adjudicatarias de los contratos de manipulado y logística, con unas 30 dedicadas a preparar los paquetes con la documentación necesaria, y cerca de otra treintena encargada de repartirla en caminos y furgonetas.

CASI 2.000 REPRESENTANTES FORMADOS PARA TRANSMITIR LOS DATOS

La preparación de la jornada no se limita al traslado de papeletas y urnas. La Delegación del Gobierno también organiza la formación de los representantes de la Administración que estarán en los colegios electorales para prestar apoyo a las mesas, comunicar incidencias y transmitir los avances de participación y los resultados del escrutinio.

La formación para el manejo de los dispositivos de transmisión se está desarrollando en 21 sedes y está previsto que alcance a 1.991 personas. La Delegación ha organizado las sesiones, mientras que la formación técnica corre a cargo de Indra, la empresa adjudicataria del Ministerio del Interior.

Los representantes de la Administración también deben servir de enlace para comunicar con rapidez cualquier incidencia, desde la falta de material en un colegio hasta problemas para constituir una mesa. Si una mesa no llega a constituirse antes de las 10 horas, la Delegación traslada la información a las juntas electorales para que puedan intervenir.

Una vez cerrada la jornada del 29 de noviembre, la Delegación se encargará de recoger las carpetas de documentación, mientras que las actas de sesión y el resto de material electoral se remite a las juntas electorales. Para el escrutinio definitivo, la Delegación pondrá a disposición de la Junta Electoral Provincial una nave de más de mil metros cuadrados.