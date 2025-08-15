Matías Prats, Madrid Salud y un bombero con 40 años en el Cuerpo reciben las Palomas de Bronce 2025 - EUROPA PRESS

MADRID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha entregado este viernes sus Palomas de Bronce al periodista Matías Prats, al servicio municipal Madrid Salud a Alfredo Vaquerizo, bombero con cuatro décadas en el Cuerpo de la ciudad.

Estos reconocimientos, según se ha reivindicado desde el acto de entrega la vicealcaldesa de Madrid y alcaldesa en funciones, Inma Sanz, reconocen la "vocación de servicio" en relación a la ciudad.

A la cita también han acudido personalidades de la Administración municipal y regional como la presidenta Isabel Díaz Ayuso; el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, o el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.

Por parte de los partidos del Pleno de Cibeles, también han asistido los portavoces del PSOE y Vox, Reyes Maroto y Javier Ortega Smith. Desde Más Madrid, los concejales Pilar Sánchez y Miguel Montejo han representado a la formación.

LOS PREMIADOS EN EL DÍA DE LA PALOMA

Alfredo Vaquerizo, como bombero veterano con más de 40 años, ha agradecido el trabajo de los que han ido antes, pero también de los que llegarán después de él al Cuerpo, y ha deseado un feliz día de la Paloma a todos sus compañeros y a la ciudad.

El profesional de emergencias participó con su ayuda en eventos señalados de la historia reciente de la capital como el incendio del Windsor. Desde el acto se han agradecido "sus años de entrega a la profesión" y se le ha definido como un "hombre comprometido", que empezó su "labor de servicio público" con el servicio militar.

Sobre Madrid Salud se ha reconocido su aportación como servicio municipal en materias de fomento de vida saludable a más de dos millones y medio de madrileños, así como su trabajo en el cuidado animal y, en general, por la atención a la ciudadanía de la capital.

También se han puesto en valor sus programas a la atención del suicidio y de adicciones. Al servicio se le ha definido como el "principal enlace" con los bomberos en situaciones de emergencia con un "equipo trabajador" que "forma parte del engranaje".

UN MATÍAS PRATS QUE HA LEVANTADO EL APLAUSO DEL PÚBLICO

Una de las intervenciones más aplaudidas ha sido la del periodista Matías Prats, quién ha mandado un mensaje de recuerdo para todas las víctimas y afectados por los incendios que están teniendo lugar en estos últimos días de agosto.

El comunicador ha agradecido su Paloma de Bronce recordando cuando, hace décadas, participó junto a su padre en un pregón de navidades. Tras su felicitación a los efectivos del Cuerpo de bomberos por la jornada de su patrona, Prats ha levantado al público asistente al grito de "viva la Virgen de La Paloma".

Se ha agradecido su "rigor y seriedad" en la profesión periodística "con su respeto a las historias" durante toda su carrera. Los bomberos han definido a Prats como un "aliado silencioso visibilizando la labor" de los efectivos.